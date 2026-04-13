"Igrao je golf i vozio djecu u školu, a onda ga je pozvao Novak": Zašto je Marej postao Đokovićev trener?

Džudi Marej ispričala je i kako je došlo do saradnje između Novaka Đokovića i njenog sina Endija.

Novak Đoković i Endi Marej bili su veliki rivali na terenu, borili su se za pehare na velikim turnirima. Kada je Britanac otišao u penziju dogodio se veleobrt - postao je trener najboljem igraču svih vremena. Kako je sve to izgledalo i kako je došlo do saradnje? O tome je pričala njegova majka Džudi Marej.

"Endi voli da se zabavlja. Poslije Olimpijskih igara u Parizu mislila sam da će da mu bude teško u penziji - zbog rutine, discipline tima koji je imao oko sebe, rasporeda koji je pratio svih tih godina. Voli da se takmiči, uživa u sportu. Mislila sam da će imati problema, ali se odmah zanimao za golf. Sada je jedina razlika, kako kaže njegova supruga Kim ta što to što odvede djecu u školu ujutru i onda igra golf skoro svaki dan", rekla je Džudi u razgovoru za "Ubitennis".

Sve je izgledalo idealno, dok nije stigao poziv srpskog asa.

"Ne radi to svaki dan, ali skoro svaki dan. Sve dok ga Novak nije pozvao. Kada je Đoković napravio taj neočekivan potez i pozvao ga... Ipak, sada se vratio golfu, golf je zamijenio disciplinu, trening, rutinu, doduše i dalje ima takmičarski naboj. Željan je da dođe do hendikepa od nula u golfu i blizu je toga, pokušava već godinu i po dana. Malo je smiješno, mada u isto vrijeme i iritantno", smije se Džudi.

"Imao je ponude da se vrati"

Otkrila je Džudi Marej i da je njen sin dobio nekoliko poziva da se vrati trenerskom poslu, ali da ih je odbio.

"Počeo je i da skija, četiri puta smo do sada bili na skijanju, dva puta je išao na crne staze i bio je frustriran. Išli smo u Val d'Izer i to je jedna od najtežih skijaških staza, ali on voli izazove. Išao je sa instruktorom. Moram da priznam da sam osjetila olakšanje kada sam ga vidjela da se vratio u jednom komadu sa te crne staze. Poslije svih tih godina stresa koji sam imala dok se bavio tenisom, sada je našao nešto što nije mogao prije da radi. Imao je nekoliko ponuda i da se vrati trenerskom poslu, ali uživa da bude sa djecom", poručila je Džudi.