"Šokirao sam se kad sam vidio kako Novak radi": Tek tad je Marej shvatio zašto je Đoković drugačiji

Endi Marej još jednom je govorio o Novaku Đokoviću, sad je otkrio zbog čega je Srbin bio drugačiji i šta je to odlikovalo njegove treninge što Englez nikad nije imao

Endi Marej imao je priliku da prije nešto manje od godinu dana sarađuje sa Novakom Đokovićem. Do tog trenutka Srbina je poznavao kao rivala sa druge strane mreže, iz iste generacije i daleko uspješnijeg od ostalih igrača. Kad je promijenio ugao gledanja i postao jedan od najbližih saradnika olimpijskog šampiona iz Pariza shvatio je ko je Novak Đoković. Ipak i prije saradnje sa njim postojalo je nešto što je Majera impresioniralo u vezi sa Novakom.

Mnogo toga razlikuje Novaka Đokovića od ostalih igrača, a Marej je otkrio šta je to Srbin radio što on nikad nije. "Jedna od stvari koje su mi se zaista dopale u vezi sa njegovim treningom i njegovim kondicionim trenerom u to vrijeme - Điđijem (Gebhard Grič), koji je radio sa njim van sezone - jeste to što je uvijek bio u različitim trening okruženjima. Jednog dana bi bio u bazenu, sljedećeg dana bi trčao na plaži, zatim bi vozio bicikl, a sutradan igrao košarku", rekao je Marej.

Englez koji je već duže vremena u penziji nije krio da je to nešto zbog čega je zavidio Novaku.

"To je bilo nešto veoma drugačije u odnosu na to kako sam se ja spremao. Moj trening je uglavnom bio - popni se na pokretne stepenice ili na sobni bicikl i samo buljiš u zidove, što nije baš stimulativno okruženje", otkrio je.

Marej je morao da prizna da je trening Novaka Đokovića nešto zbog čega mu je zaista zavidio, a posebno zavolio.

"Volio sam naporan rad i uživao u tome, ali to je nešto što sam, gledajući Novaka, stvarno zavolio kod njegovog treninga, a što ja sigurno nisam radio. Mislio sam da je to stvarno dobro. Tako lijepo", zaključio je Marej.

Marej je nedavno govorio o Novaku Đokoviću i tom prilikom otkrio i kako je izgledala saradnja sa najboljim svih vremena - i šta je to što ga zapravo razlikuje.

"Nakon teniskog treninga, njegov fitnes trener je rekao: 'Novak ide na dugo, sporo trčanje u parku, da li bi mu se pridružio?' Pomislio sam 'o moj Bože'. Nisam trčao otkako sam imao 25 godina. Na terenu jesam, ali nikad kao dio svog treninga. Pomislio sam 'ovo mi je prvi dan na poslu, ne mogu da kažem ne, neću to da uradim'. Rekao sam 'da, nema problema'.

Imajte na umu da nisam bio u sjajnoj formi otkako sam završio, malo sam vježbao, ali ne previše. Rekao sam im to, a oni su rekli 'u redu je, biće to lagano trčanje'. Trčao je oko 50 minuta u parku, bilo je nekoliko uzbrdica, vrlo sporim tempom. Nakon otprilike četiri ili pet minuta, dobio sam grč u lijevoj potkoljenici. Pomislio sam 'o ne', ali ne mogu ništa da kažem jer je ovo sramotno. Jako me boljelo. Kad sam završio, rekao sam njegovom timu 'morate da mi pomognete'.

Nisam želio da mu pokažem da se neko s kim sam se takmičio tako dugo, nakon pet minuta muči na treningu. Izdržao sam, ali bio je to prilično sramotan trenutak za mene. Bilo je tako sporo, bilo je sramotno", prisjetio se Marej.

