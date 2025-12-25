"Odmah pomislim na dedu": Sin Zinedina Zidana otkrio zašto je odbio da igra za Francusku

Luka Zidan nosi dres reprezentacije Alžira, a objasnio je zbog čega je odlučio da izabere tu reprezentaciju umesto Francuske

Zinedin Zidan (53) jedan je od najboljih fudbalera u istoriji. Briljirao je na terenu, osvojio veliki broj trofeja, a sa reprezentacijom Francuske uzeo je i Svetsko prvenstvo (1998. godine) i Evropsko (2000. godine). Za razliku od njega, njegov sin Luka Zidan (27) odlučio je da igra za reprezentaciju Alžira.

Mnoge je iznenadila njegova odluka, ali je golman španske Granade objasnio i zašto je donio takvu odluku. I to pošto je prošao sve mlađe kategorije reprezentacije Francuske (od 16 do 20 godina).

"Kada kažem Alžir prvo pomislim na svog dedu. Od malih nogu imam alžirsku kulturu u porodici. Pričao sam sa njim prije odlaska u nacionalni tim i bio je veoma uzbuđen. Od samog početka, kada su me selektor i čelnici fudbalskog saveza kontaktirali, izbor je bio jasan. Pričao sam i sa svojom porodicom i svi su bili srećni zbog mene", poručio je Luka Zidan. Debitovao je za Alžir na Afričkom kupu nacija, uz podršku oca Zinedina koji je došao da ga gleda. Sačuvao je svoju mrežu u pobjedi protiv Sudana (3:0).

Pored Luke, popularni Zizu ima još tri sina, Teo Zidan (23) koji igara na poziciji veznog igrača za Kordobu i prošao je takođe mlađe selekcije Francuske. Enca Zidana (30) koji je vezni igrač i nastupa trenutno za Fuenlabradu, a igrao je prvo za Španiju (selekcija do 15 godina), pa Francusku (do 19 godina). Najmlađi je Elijaz Zidan (19) koji je štoper. Bio je u omladinskom timu Reala, sada je u rezervnom timu Betisa. Prošao je sve mlađe selekcije reprezentacije Francuske (od 17 do 20 godina).

Odakle je Zinedin Zidan?

Zinedin Zidan rođen je 23. juna 1972. goidne u Marseju i ima i alžirsko porijeklo. Njegovo puno ime je Zinedin Jazid Zidan. On je najmlađi od petoro djece, njegovi roditelji su iz Alžira - Amail i Malika. Oni su došli iz sela Agemon u Pariz.

"Imam povezanost sa arapskim svijetom, imam to u svojoj krvi, preko mojih roditelja. Ponosan sam što sam Francuz, ali sam isto tako ponosan i na svoje korijene i različitost", rekao je Zidan jednom prilikom.