Zidan se vraća na mjesto uspjeha: Prezuma reprezentaciju Francuske, poznato i kad

Legendarni fudbaler Zinedin Zidan postaće selektor reprezentacije Francuske poslije Mudijala 2026

Izvor: MARCA / Sipa Press / Profimedia

Jedan od najbolji fudbalera svih vremena Zinedin Zidan postigao je dogovor da postane novi selektor reprezentacije Francuske. Očekivanja su da će bivši trener Real Madrida nacionalni tim preuzeti tik poslije Svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD koje je na programu ljeta 2026.

Možda ovo zvuči kao problem za Francusku, s obzirom na to da je Zidan posljednji angažman imao 2021, te će mu bez sumnje biti potreban period uhodavanja. S druge strane, ranija saradnja dogovorena je vjerovatno da bi iskusni Francuz imao dovoljno vremena da se pripremi za predstojeću ulogu. Prethodno je Zidan vodio Real Madird od 2019. do 2021.

Ipak, biće ovo veliki dan za "Trikolore", s obzirom na to da će legenda nacionalnog tima preuzeti ekipu. Zidan je sa Francuskom 1998. postao svjetski prvak, a cilj je sada isti - pokušaće i da kao trener zablista na tronu. Tako će Francuz zamijeniti Didijea Dešana koji vodi Francusku od 2012.

Dešan je osvojio Mundijal 2018 u Rusiji, a prije tri godine ova reprezentacija doživjela je poraz u finalu od Argentine. Kontinuitet u ekipi "Trikolora" je gotovo zagarantovan, pa je pred Francuzima veliki zadatak i na predstojećem takmičenju. Naravno, očekivanja od Zidana umnogome će zavisiti i od uspjeha njegovog tima na Mundijalu narednog ljeta.

Ono što je zanimljivo i sasvim sigurno jeste da Zidan u tim neće pozvati sina Luku, koji je odabrao da brani broje Alžira. Golman koji ima 27 godina svjestan je konkurencije u dresu Francuske, pa je donio odluku da u budućnosti igra za drugu državu.