logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zidan se vraća na mjesto uspjeha: Prezuma reprezentaciju Francuske, poznato i kad

Zidan se vraća na mjesto uspjeha: Prezuma reprezentaciju Francuske, poznato i kad

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Legendarni fudbaler Zinedin Zidan postaće selektor reprezentacije Francuske poslije Mudijala 2026

Zinedin Zidan novi selektor Francuske Izvor: MARCA / Sipa Press / Profimedia

Jedan od najbolji fudbalera svih vremena Zinedin Zidan postigao je dogovor da postane novi selektor reprezentacije Francuske. Očekivanja su da će bivši trener Real Madrida nacionalni tim preuzeti tik poslije Svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD koje je na programu ljeta 2026.

Možda ovo zvuči kao problem za Francusku, s obzirom na to da je Zidan posljednji angažman imao 2021, te će mu bez sumnje biti potreban period uhodavanja. S druge strane, ranija saradnja dogovorena je vjerovatno da bi iskusni Francuz imao dovoljno vremena da se pripremi za predstojeću ulogu. Prethodno je Zidan vodio Real Madird od 2019. do 2021.

Ipak, biće ovo veliki dan za "Trikolore", s obzirom na to da će legenda nacionalnog tima preuzeti ekipu. Zidan je sa Francuskom 1998. postao svjetski prvak, a cilj je sada isti - pokušaće i da kao trener zablista na tronu. Tako će Francuz zamijeniti Didijea Dešana koji vodi Francusku od 2012.

Dešan je osvojio Mundijal 2018 u Rusiji, a prije tri godine ova reprezentacija doživjela je poraz u finalu od Argentine. Kontinuitet u ekipi "Trikolora" je gotovo zagarantovan, pa je pred Francuzima veliki zadatak i na predstojećem takmičenju. Naravno, očekivanja od Zidana umnogome će zavisiti i od uspjeha njegovog tima na Mundijalu narednog ljeta.

Ono što je zanimljivo i sasvim sigurno jeste da Zidan u tim neće pozvati sina Luku, koji je odabrao da brani broje Alžira. Golman koji ima 27 godina svjestan je konkurencije u dresu Francuske, pa je donio odluku da u budućnosti igra za drugu državu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zinedin Zidan Francuska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC