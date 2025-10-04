Zidan bio na krovu svijeta sa Francuskom, njegov sin promijenio državljanstvo

Legendarni Zinedin Zidan ima četvoricu sinova, ali nijedan nije uspio da dosegne njegove visine. Ipak, Luka će imati priliku da ispiše fudbalsku istoriju.

Sin legendarnog Zinedina Zidana Luka našao se na spisku Alžira za mečeve kvalifikacija za Mundijal 2026. godine. FIFA je nedavno zvanično odobrila da 27-godišnji golman promijeni nacionalni dres, pošto je mlađim kategorijama nastupao za selekciju Francuske. Poznato je da su Zidanovi roditelji emigrirali iz Alžira, pa zbog toga njegov sin polaže pravo na to državljanstvo. Vladimir Petković računa na njega i još dvojicu golmana u pohodu na plasman na Svjetsko prvenstvo.

Zinedine Zidane's son Luca has been called up by Algeria for the first time, with the team close to qualifying for the 2026 World Cup in North Americapic.twitter.com/JGOttw6CsC — Sky Sports Football (@SkyFootball)October 2, 2025

Ovaj poziv za nasljednika slavnog Zizua dolazi u jako važnom momentu, pošto Alžir trenutno vodi u svojoj kvalifikacionoj grupi i potrebna mu je samo jedna pobjeda iz posljednje dvije utakmice protiv Somalije i Ugande da bi obezbijedio kartu za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD, Kanadi i Meksiku.

Zidan je vodio Francusku do trofeja na Svjetskom prvenstvu 1998. godine, Luka sada ima priliku ispiše stranice fudbalske istorije za Alžirom. Luka trenutno igra za Granadu u drugoj španskoj ligi, a ima još trojicu braće koji su takođe krenuli očevim stopama. Ipak, nijedan od njih nije uspio da dostigne visine slavnog oca. Enco je već završio igračku karijeru, Teo igra za Kordobu, dok je Eljaz u drugom timu Betisa.

