Želi da ode iz Zvezde, ali za njega nema ponuda: Odustao je i jedini klub koji ga je htio

Autor Dragan Šutvić
Izraelski golman Omri Glazer želi da napusti Crvenu zvezdu, ali za njega nema ponuda.

Omri Glazer želi da ide iz Crvene zvezde ali nema ponuda za njega Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je bila spremna da se u januaru rastane sa rezervnim golmanom Omrijem Glazerom. Izraelac je tokom jeseni već najavio da će promijeniti sredinu, ali sada je situacija mnogo komplikovanija. Samo nekoliko dana pred početak 2026. godine jasno je da ne postoji tim koji bi ispunio Zvezdine uslove i kupio reprezentativca Izraela.

Najveći problem za crveno-bijele je što se "ohladio" Makabi iz Tel Aviva, klub koji je već mjesecima figurirao kao potencijalni kupac. Činilo se da je Makabi još tokom prethodnog ljeta zainteresovan za Glazera, navodno je Zvezda u paketu nudila i Felisija Milsona, ali tim koji sa klupe predvodi Žarko Lazetić tada nije našao zajednički jezik sa srpskim šampionom.

Milson je i dobio određenu minutažu tokom jeseni, ali Glazer je potpuno nestao iz tima. Mateuš Magaljaeš je postao najbolji fudbaler u timu Crvene zvezde čim je stigao iz Brage, a "zakucano" mu je mjesto u timu i kod novog trenera Dejana Stankovića. To Glazeru otvara prostor da i dalje traži klub, ali je pitanje kako će se u toj potrazi snaći tokom januara.

Tokom tekuće sezone Omri Glazer je upisao samo dva meča u dresu Crvene zvezde i to na samom početku sezone, u Superligi Srbije. Ostatak jeseni odgledao je sa klupe za rezervne igrače, a u tom periodu je Makabi iz Tel Aviva riješio pitanje golmana - Žarko Lazetić je u prvi plan istakao Ofeka Meliku (20) koji ima veliki potencijal. 

