"Prvi je golman Zvezde, ali ne može da napusti zemlju": Na Marakani pokušali Plan B, ali Terzić nije optimista

Crvena zvezda našla se u iznenadnom i velikom problemu sa golmanom Omrijem Glazerom. Pominje se i dolazak Marko Dmitrović, ali Terzić je objasnio zašto nije optimista u vezi sa njegovim povratkom.

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić sa velikom zabrinutošću pričao je o situaciji u kojoj je prvi golman crveno-buhelih, Izraelac Omri Glazer (29). On se trenutno nalazi u domovini, u kojoj bukti sukob Izraela i Irana i nema pravo da napusti zemlju.

"Glazer je naš prvi golman, ali vidite šta se događa u Izraelu dok bukti rat Izraela i Irana. Pitanje je da li muškarci mogu da izađu dok traje ratno stanje. Povratak Glazera je malo upitan, nadam se da će se sve završiti, rešiti i da će se Glazer pridružiti ekipi. On zbog ratne situacije za sada ne može da izađe iz Izraela. Tražimo različita rješenja za slučaj da ne bude mogao da se pridruži u narednom periodu", kazao je on.

Kako bi mogla da se riješi ta situacija u konačnom ishodu, da li je raskid ugovora krajnja opcija?

"Sada ne razmišljamo o tome, najbitnije je da Glazer bude dobro kao i njegova porodica", objasnio je Terzić.

Zvezdin "Plan B" je Dmitrović, ali Terzić nije optimista

"Plan B" je iskusni srpski golman Marko Dmitrović (33), golman Leganesa. On je bivši đak Zvezde i ex reprezentativac Srbije, pričao je sa crveno-bijelima o svom povratku na "Marakanu", ali to u ovom trenutku nije realna opcija

"Sa Dmitrovićem smo pričali, Milojević mu je bio trener u omladinskim kategorijama. Još se dvoumi, ima mnogo privatnih razloga zbog kojih mu je Španija prva opcija. Kada čujem njegove razloge nisam optimista, tamo je već devet godina, fali mu godina za špansko državljanstvo. Glazer nam je prva opcija i ako ne bude mogao da se vrati u vremenskom periodu pred nama, razmišljamo o alternativnom rješenju", rekao je Terzić.

Crvena zvezda počela je pripreme u ponedjeljak uz dvojicu novih igrača. Pripreme će sprovesti na Zlatiboru i u Austriji, kao i u Rusiji u međuvremenu. Terzić je govorio i o igračima koji su već stigli, među kojima jedno ime nije htio da izgovori.

Bonus video: Terzić o Omriju Glazeru