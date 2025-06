"Da li ste čuli vijest iz Grčke?": Milojevića pitali za napadača Zvezde od 2 miliona, upozorio na veliku grešku

Trener Crvene govorio je o transferima na "Marakani" - Urošu Sremčeviću, Andriji Maksimoviću, ali i najvećem transferu grčkog fudbala.

Trener FK Crvena zvezda Vladan Milojević govorio je na početku priprema na "Marakani" o prelaznom roku, počev od odlaska mladog Uroša Sremčevića u Mladost iz Lučana. Napadač koga je Zvezda platila dva miliona evra nije se izborio za mjesto u Ljutice Bogdana u prethodnih godinu i po i zato je poslat nazad u svoj matični tim.

Vladan Milojević je naglasio da ga ne bi trebalo gledati kroz visinu obeštećenja koje je plaćeno za njega, niti mu suditi prema tome. To bi bila velika greška, naglasio je Zvezdin trener.

"Ako tako budemo gledali, kroz uloženi novac, onda je to pogrešan način. Drugi timovi plaćaju nestvarno više novca, pa igrači nisu pokazali... Nije tu stvar u tome da li je pokazao, mnogo je faktora, da ne ulazimo u sve to. Mislim da je to apsolutno pogrešna stvar i pogrešno gledanje. Što znači da ako si platio nekog, taj bi trebalo da bude najbolji igrač u timu. Fudbal je živa stvar. Tvrdim i dalje da je Sremčević dobar i kvalitetan igrač. Mlad je igrač, odigrao je u Lučanima sezonu u kojoj je eksplodirao, vidjeli smo u njemu kvalitet i mislim da je najvažnije da igrač igra, bilo gdje da igra, nego da trenira sa timom. To i igračima govorim - bolje je igrati na pozajmici ili bilo gdje. Pratićemo njegov razvoj i ja i dalje vjerujem da Sremčević može da bude dobar igrač", rekao je Milojević uoči prvog treninga na stadionu Zvezde.

Da li ste čuli za Kostulasa?

Kao slikovit primjer svoje tvrdnje iznio je primer mladog napadača Olimpijakosa Haralamposa Kostulasa (19), U-21 reprezentativca Grčke koji je otišao u Brajton za 29,7 miliona funti, odnosno za skoro 35 miliona evra.

"Vidjeli ste da je Olimpijakos prodao igrača, Kostulasa za 40 miliona, njegov otac je moj drugar, ali je pitanje da li on stvarno vrijedi 40 miliona. Prepoznali su njegovu mladost i to je više plaćeno nego bilo šta drugo. Zakoni tržišta su tako postavljeni. Možda mi to ne gledamo na takav način, zato sam vam i odgovorio na to pitanje da li mogu da stavim veto da neki igrač ode. Ne možemo to da radimo. Ako se desi ponuda da neki igrač bude prodat i 29, 31. na kraju prelaznog roka, klub će reagovati. Sportski sektor na čelu sa gospodinom Mrkelom i gospodinom Marinom će reagovati", objasnio je Milojević.

Niko ne može da kaže da je Zvezdin Mesi "zaključan"

Bio je upitan Vladan Milojević i za najskupljeg igrača Zvezde, vezistu Andriju Maksimovića, 18-godišnjaka koji je eksplodirao prošle sezone a sada vrijedi 15 miliona evra.

"Ne mogu da kažem da li je neko 'zaključan'. Ako dođe ponuda koja se ne odbija, ne možete da je odbijete. Ne možemo tako da funkcionišemo. Da biste razmišljali kao mi, morate imati drugačiji model. Pričamo o Andriji Maksimoviću, nije sporno da on ostane i napreduje, ali ako dođe ponuda - znate kako Zvezda funkcioniše, da živimo od prodaje igrača. Mladi igrači su najinteresantniji. To tržište nije samo kod nas", kazao je on.

Maksimović je u grupi igrača koja će se pridružiti Zvezdi od 20. juna, jer je dobio dodatni odmor zbog obaveza u reprezentaciji. Preko Zlatibora, Rusije i Austrije, Crvena zvezda će na treninzima i prijateljskim mečevima ući u novu sezonu, u kojoj će 19. jula zaigrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

