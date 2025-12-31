logo
Navijač postao hit na Kupu afričkih nacija: Otkriveno zašto sve vrijeme stoji kao kip

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Voditelj Kuka Muladinga postao je poznat na društvenim mrežema zbog načina podržavanja svoje zemlje.

Navijač kip Afrički kup nacija Izvor: Screenshot/Twitter/@dw_sports

Afrički kup nacija poznat je po neobičnim i ponekad bizarnim situacijama, a jedna od njih dolazi iz Demokratske Republike Kongo, gdje je radijski voditelj Kuka Muladinga postao viralan na internetu zbog svog neobičnog načina praćenja utakmica. Nedavno smo prisustvovali i misterioznom navijaču, odjevenog kao disko kugla, a sada je situcija drugačija. 

Tokom meča protiv Bocvane, Muladinga je stajao nepomično u odijelu, sa rukom podignutom visoko iznad glave. Navijači oko su njega plesali i slavili pobjedu DR Konga rezultatom 3:0, koja im je obezbijedila plasman u nokaut fazu. Voditelj nije trepnuo ni tokom jednog trenutka.

Njegov performans bio je omaž najpoznatijem sunarodniku Patriku Lumumbi, vođi borbe za nezavisnost Konga od belgijske kolonijalne vlasti. Lumumba je postao prvi premijer nezavisnog Konga, ali je ubijen 1961. godine u 36. godini života, nakon vojnog puča.

Muladinga je ovaj ritual ponovio i na prethodnoj utakmici u grupi protiv Senegala, čineći ga drugom utakmicom zaredom da oda počast Lumumbi svojim prepoznatljivim stavom i pozom.   

