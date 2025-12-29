logo
Zvezdino krilo nije vidjelo Mohameda Salaha: Od drugih zavisi da li će odmah nazad na Marakanu

Zvezdino krilo nije vidjelo Mohameda Salaha: Od drugih zavisi da li će odmah nazad na Marakanu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Felisio Milson nije igrao u remiju svoje Angole protiv Egipta na Afričkom kupu nacija. Plasman njegovog tima u drugu fazu sada zavisi od drugih reprezentacija.

Felisio Milson nije igrao za Angolu Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Fudbaler Crvene zvezde Felisio Milson sa klupe je odgledao remi svoje reprezentacije Angole i Egipta u 3. kolu Afričkog kupa nacija. S obzirom na to da je posljednje kolo, njegov tim definitivno nije ušao u dvije ekipe koje imaju garantovan prolaz, ali se nada da će uz poklapanje drugih rezultata ipak ostati na turniru kao jedna od četiri najuspješnije trećeplasirane ekipe.

Milson (26) i saigrači na Afričkom kupu nacija osvojili su dva boda, remijima sa Zimbabveom i sa Egiptom bez Mohameda Salaha, koji je dobio odmor pred glavnu fazu turnira. U prvom kolu, "Crne sabljaste antilope" izgubile su u meču protiv Južne Afrike, 1:2.

Fudbaler Crvene zvezde u prva dva kola je nastupio kao rezervista, u trećem nije ulazio u igru, a u toku trećeg kola (igra se do 31. decembra), saznaće definitivno da li sa saigračima napušta Maroko. U tom slučaju, brže bi se priključio ekipi Zvezde ovog januara, tokom kojeg će pod vođstvom Dejana Stankovića biti na pripremama u Turskoj dvije nedjelje pred meč protiv Malmea 22. januara.

Felisio Milson stigao je u Zvezdu pretprošlog ljeta iz Makabija iz Tel Aviva za pet miliona evra obeštećenja, a ove sezone je na 25 nastupao postigao dva gola, a pet namjestio.



