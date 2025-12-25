logo
Slijep na jedno oko, a daje golove na Afričkom kupu nacija: "Uopšte ne vidim defanzivce, ali moj mozak ih osjeti"

Slijep na jedno oko, a daje golove na Afričkom kupu nacija: "Uopšte ne vidim defanzivce, ali moj mozak ih osjeti"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Kada je Džordži Minungu ostao bez vida na lijevom oku ljekari su mu rekli da je to kraj fudbala za njega. Sada daje golove na Afričkom kupu nacija i osvaja trofeje.

dzordzi minungu igra fudbal slijep na lijevo oko Izvor: David Buono / Zuma Press / Profimedia

Nastavio se Kup afričkih nacija i na njemu je Burkina Faso stigla do pobjede u prvom kolu, a heroj trijumfa bio je napadač Džordži Minungu. Ušao je u igru u 71. minutu i dao gol u 95. da bi potom u 98. Tapsoba pogodio za konačnih 2:1 protiv Ekvatorijalne Gvineje.

Tako je Burkina Faso uz Alžir uzela tri boda i sada zemlja Ibrahima Traorea i Tomasa Sankare sada sanja prolazak u drugu fazu, pa zašto ne i trofej. A Džordži Minungu nastavlja svoju nevjerovatnu životnu priču. 

Ko je Džordži Minungu?

On je 2022. godine igrao češku četvrtu ligu i prešao je u Ameriku gdje je nastupao za Sijetl Saunderse. Čekao je da se probije u prvi tim godinu i po dana, ali je u Americi ostao bez vida na lijevom oku. Tokom 2023. godine imao je infekciju oka, koja se zakomplikovala, pa iako je otišao kod ljekara nije uspio da se spasi. Živci oka su mu potpuno odumrli.

Ostao je slijep na lijevo oko i ljekari su prognozirali da neće moći da se bavi fudbalom. Iako djelimično slijep, on je nastavio da igra i vidio je da ipak može da igra.

"Trenirao sam jače nego ikada. Nisam više mogao sve da vidim, svaku situaciju, ali sam mogao da osetim igru i čitam situacije. Nevjerovatno je šta mozak može da uradi. Ponekad uopšte ne vidim defanzivca, osjetim ga i reagujem instinktivno", ispričao je Minungu u jednom intervjuu.

Ovo mu je sada treći gol za nacionalni tim, pošto je prije toga u prijateljskom meču sa Beninom dva puta pogodio mrežu. Rođen je u Obali Slonovače, igrao je za U20 tim ove selekcije, ali sada je prihvatio poziv Burkine Faso. Osim toga ima osvojen Liga kup sa Sijetlom, a u MLS-u je igrao protiv igrača poput Luisa Suareza i Lionela Mesija.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:14
Novak oduševljen Mesijevom proslavom gola
Izvor: Instagram/djokernole
Izvor: Instagram/djokernole

