Sarajlija pobjedom počeo takmičenje na Afričkom kupu nacija: "Pustinjske lisice" deklasirale Sudan!

Alžir lako izašao na kraj sa Sudanom u prvoj utakmici grupe E.

Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Četvrtog dana Afričkog kupa nacija svoje takmičenje na Afričkom kupu nacija počeo je i alžir, i to vrlo ubjedljivo!

"Pustinjske lisice" koje vodi Vladimir Petković savladali su Sudan sa ubjedljivih 3:0.

Fudbaler Mančester sitija Rijad Marez načeo je mrežu Sudanaca koji su se u finišu prvog poluvremena našli u novom problemu, nakon što je Salaheldin Alhasan zaradio drugi žuti karton i morao da napusti teren.

Alžirci su sa igračem više prvo povisili na 2:0 novim pogotkom Mareza, a pobjedu je ovjerio fudbaler Bajera iz Leverkuzena Ibrahim Maza.

"Pustinjske lisice" tako su nastavili sa odličnim partijama pod vođstvom Petkovića. Od njegovog dolaska na 13 takmičarskih mečeva upisali su 10 pobjeda, dva remija i samo jedan poraz, onaj od Gvineje na početku njegovog mandata. Petković je sa Alžirom izborio i plasman na Svjetsko prvenstvo 2026 na kojem će igrati u grupi sa Austrijom, Jordanom i Argentinom.

U istoj grupi Afričkog kupa nacija Burkina Faso je sa 2:1 savladala Ekvatorijalnu Gvineju.