fk sloga fk borac uživo prenos livestream Arena sport
UŽIVO: Sloga protiv Borca bez trenera i neugodne tradicije (SASTAVI)

Fudbaleri dobojske Sloge ugostiće od 16 časova Borac iz Banjaluke u 22. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Borac je pobjedom nad Zrinjskim u prošlom kolu u Banjaluci (3:0) otišao na četiri boda razlike u odnosu na drugoplasirani mostarski tim, koji je sinoć u prvom meču plej-ofa Konferencijske lige iznenadio Kristal Palas i odigrao neriješeno (1:1).

Za ekipu Vinka Marinovića bi sve osim trijumfa bilo veliko iznenađenje na dobojskim "Lukama" iako je trener Banjalučana u najavi pohvalno govorio o Slogi rekavši da ovog proljeća nisu imali sreće i da je u pitanju disciplinovana ekipa koja ne prima puno golova.

Ipak, kako je istakao, očekuje nova tri boda na kontu lidera šampionata BiH.

"Očekujem da nastavimo sa dobrom igrom i da imamo dobru koncentraciju i vjerujem da u tom slučaju rezultat neće doći u pitanje", rekao je trener crveno-plavih.

S druge strane dobojski klub nema šefa struke nakon što je otkaz dobio Marko Maksimović, pa će danas ekipu voditi neko od pomoćnika, vjerovatno Anđelko Tadić, dok klub ne bude imenovao novog stratega.

Zato je meč najavio kapiten Dobojlija Milan Milanović, koji je uz svo uvažavanje Borca, istakao da njegov tim može ostati neporažen posebno jer je u duelima sa Zrinjski i Sarajevom doživio minimalne poraze.

"Mislim da na domaćem terenu možemo da napravimo prevagu i uzmemo bod ili tri", naglasio je kapiten Sloge, kojoj međutim, ne ide u prilog ni međusobni omjer sa Borcem.

Na posljednjih osam mečeva doživjeli su poraze, a posljednji put su slavili u maju 2023. godine.

Utakmicu će suditi Amin Efendić iz Sarajeva, sa asistentima Sretenom Udovičićem i Edinom Redžovićem. Četvrti sudija je Ernis Džemidžić. U VAR sobi su Dragan Kesić i Amir Kadić.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
15:25

Sastavi

Sloga: Pavlović, Božičković, Omić, Suljanović, Redžić, Damjanić, Perković, Žerjal, Vidić, Šešlak, Milanović. Trener:  Anđelko Tadić

Borac: Jurkas, Paskval Urbon, Saničanin, Juričić, Hrelja, Hiroš, Grahovac, Karolina, Jojić, Jakšić, Savić. Trener: Vinko Marinović

12:55

Tabela Premijer lige BiH



Standings provided by Sofascore

12:55

Dobro došli u tekstualni prenos

Utakmica Sloga - Borac počinje u 16 časova, pratite je uz MONDO.

