Kapiten Sloge pred meč sa Borcem: "Možemo da napravimo prevagu i osvojimo bod ili sva tri!"

Milan Milanović najavio je duel sa crveno-plavima (petak, 16.00).

Predstojeće, 21. kolo Premijer lige BiH otvoriće Sloga Meridian i Borac (petak, 16.00).

Riječ je o duelu dva tima koji u derbi Republike Srpske ulaze u potpuno različitom raspoloženju. Borac je u prethodnoj rundi deklasirao tim Zrinjskog (3:0) i učvrstio se na prvom mjestu, dok su Dobojlije poslije domaćeg poraza u susretu sa Sarajevom (0:1) pale u zonu ispadanja, ostavši odmah nakon toga bez trenera Marka Maksimovića.

"Očekuje nas jedna izuzetno zahtjevna i teška utakmica protiv ekipe Borca, koja je jedna od kvalitetnijih u ligi, a ujedno je i kandidat za šampiona. Mi dolazimo iz dva poraza, protiv Zrinjskog i Sarajeva, gdje smo po mom mišljenju u ovim utakmicama imali i nedostatak sreće. Izgubili smo obje utakmice rezultatom 1:0, iako smo stvarali dobre šanse i pokazali se u dobrom svjetlu", rekao je kapiten Sloge Meridian Milan Milanović, nastavivši:

"Mislim da u petak, na domaćem terenu, možemo da napravimo prevagu i uzmemo bod ili tri. Ko god bude u fizičkom stanju da igra i bude zdrav, potrudiće se i dati sve od sebe da bodovi ostanu kod nas jer su nam potrebni. Situacija na tabeli nije dobra i svaki bod nam puno znači. Iskreno se nadam da će rezultat biti pozitivan za nas", istakao je Milanović.

Sloga Meridian, inače, doživjela je poraze na osam uzastopnih međusobnih duela sa Borcem. Posljednji put su Dobojlije izbjegle neuspjeh u maju 2023. godine (2:1).

