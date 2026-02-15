Cvitanović nije očekivao ovakav meč, Maksimović želi za propuštenim prilikama...

„Kada ne zabiješ toliko prilika protiv ovakve ekipe budeš surovo kažnjen“, rekao je trener Sloge poslije poraza od Sarajeva u pretposljednjem minutu.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Sloge poraženi su u Sarajevu u meču koji je odlučila dramatična završnica, odnosno gol Anesa Krdžalića u 89. minutu.

Trener bordo tima Mario Cvitanović priznao je da duel na dobojskom stadionu Luke nije bio onakav kakav je on očekivao, te dodao da se njegova ekipa srećna vraća kući.

"Čestitke igračima na pobjedi, istrajali su do kraja. Nije bilo onako kako smo očekivali, bilo je malo duela, malo tih drugih lopti, međutim, na kraju smo sa nekim izmjenama promijenili tok utakmice i srećni se vraćamo kući. Idemo dalje, čeka nas nova utakmica sa Posušjem već u subotu“, rekao je Cvitanović poslije utakmice.

Trener Sloge Marko Maksimović žali za propuštenim prilikama, nakon kojih je, kako je istakao, stigla surova kazna.

"Kada protiv ekipe kao što je Sarajevo promašite 4-5 situacije i ne povedete onda se desi ovo. Sarajevo je imalo jedan šut u prvom poluvremenu i u 90. minutu dali jedan gol. Odnijeli su tri boda. Borili smo se, trudili smo se, imali smo i te dvije prečke, Tonijeve dvije-tri situacije jedan na jedan, Tatar u drugom poluvremenu, Jović, Milanović... ne zabiješ protiv takve ekipe i budeš surovo kažnjen. Život ide dalje i moramo da nastavimo dalje", poručio je Maksimović.