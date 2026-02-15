Široki Brijeg naplatio dug Veležu: Tim sa Pecare se revanširao za eliminaciju iz Kupa, "rođeni" poraženi nakon 4 mjeseca

Tim sa Pecare trijumfovao je pred domaćom publikom nad Mostarcima i revanširao se za poraz u osmini finala Kupa BiH.

U prvom ovosedmičnom odmjeravanju snaga je slavio Velež, a u drugom Široki Brijeg!

"Rođeni" su u srijedu pred svojim navijačima savladali Širokobriježane (2:1) u osmini finala Kupa BiH i zakazali četvrtfinalni dvomeč sa Sarajevom, za šta se tim sa Pecare revanširao danas pred svojim navijačima, u meču 21. kola Premijer lige BiH.

Ekipa Damira Milanovića trijumfovala je rezultatom 1:0, a odlučujući trenutak ovog susreta dogodio se u 17. minutu. Tomislav Tomić je tada uputio udarac ka golu Veleža, a lopta je u ruku pogodila Edu Vehabovića. Poslije poziva iz VAR sobe, sudija Aleksandar Njegomirović iz Prnjavora je pregledao tu situaciju i dosudio penal, koji je u pogodak pretvorio Mato Stanić.

Praktično na otvaranju drugog dijela, u 48. minutu, žreža gostiju iz Vrapčića se još jednom zatresla, ali je taj pogodak poništen. Mihael Klepač je jednu odbijenu loptu poslije odbrane Tarika Karića pospremio iza njegovih leđa, ali je još u ranijoj fazi napada Marko Matić bio u ofsajdu.

Bio je ovo, inače, prvi poraz Veleža nakon četiri mjeseca! Mostarci su poraženi 19. oktobra na gostovanju Borcu, nakon čega su nanizali čak 11 zvaničnih utakmica bez gorčine poraza. Ostvarili su u tom periodu sedam pobjeda i četiri remija, ali je sjajnom nizu danas došao kraj.

Poslije današnjeg duela, Velež na četvrtom i Široki Brijeg na petom mjestu su bodovno izjednačeni, sa 29 bodova, tri manje od trećeplasiranog Sarajeva, koje kasnije tokom dana gostuje u Doboju Slogi Meridian.

Široki Brijeg će u narednom kolu ponovo igrati jedan hercegovački derbi, ovog puta na gostovanju Zrinjskom. Velež će, sa druge strane, pred domaćom publikom odmjeriti snage sa Željezničarom.







