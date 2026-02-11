Velež zakazao četvrtfinalni dvomeč sa Sarajevom: "Rođeni" eliminisali prošlosezonskog finalistu!

Velež je savladao ekipu Širokog Brijega, pa će se sa Sarajevom boriti za polufinale Kupa BiH.

Igrači Veleža trijumfovali su nad Širokim Brijegom rezultatom 2:1 u meču osmine finala Kupa BiH.

Tako se prošlosezonski finalista već oprostio od daljeg takmičenja, dok su Mostarci zakazali četvrtfinalni dvomeč sa Sarajevom, koje je ranije tokom večeri upisalo pobjedu u duelu sa Čelikom (0:1).

U ranoj fazi meča u Vrapčićima tresle su se prečke, po jednom na obje strane. Hubert Sobol je u 9. minutu šutirao sa 19 metara, a lopta je uzdrmala okvir gola nakon što je prethodno okrznula Besima Šerbečića. Velež je uzvratio 12 minuta kasnije, kada je Armin Spahić zahvatio loptu glavom, ali je Fortuna ovog puta bila na strani gostiju.

Ipak, samo minut kasnije, Spahić je bio precizniji. Ponovo je Velež izveo udarac iz ugla, a napadač rođen u Austriji uspio da poentira.

Prilikom pogotka, u ulozi asistenta našao se Vehabović, čijim je pogotkom iz 58. minuta Velež uvećao prednost. Nije odbrana Širokog Brijega intervenisala na željeni način, pa je Vehabović jednu odbijenu loptu lob-udarcem poslao u mrežu.

Mihael Klepač, čijim je pogotkom u nadoknadi Široki Brijeg trijumfovao u Prijedoru, i večeras se upisao u strijelce. Pobjegao je u 85. minutu domaćoj odbrani i smanjio zaostatak svog tima, ali je, na žalost Širokog Brijega, to bio i posljednji pogodak na ovom susretu.

Ovo je, inače, prva od dvije međusobne utakmice Veleža i Širokog Brijega do kraja tekuće nedjelje. Druga je zakazana za nedjelju u 13.00 časova, kada će se dva tima sastati na Pecari u okviru 21. kola Premijer lige BiH.

OSMINA FINALA:

Utorak, 10. februar:

GOŠK - Rudar Prijedor 0:0 (5:4 poslije penala)

Sloga Meridian - Tekstilac 4:0

Zrinjski - Stupčanica 4:0

Srijeda, 11. februar:

Radnik - Kruševo 5:1

Čelik - Sarajevo 0:1

Velež - Široki Brijeg 2:1

Četvrtak, 12. februar:

Famos (Hrasnica) - Laktaši (13.00)

Željezničar - Slavija (18.00)

ČETVRTFINALE

Željezničar/Slavija - Sloga Meridian

GOŠK - Zrinjski

Sarajevo - Velež/Široki Brijeg

Famos (Hrasnica)/Laktaši - Radnik

