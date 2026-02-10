GOŠK poslije penal-drame do četvrtfinala Kupa BiH!

Gabeljani su savladali Prijedorčane poslije udaraca sa 11 metara.

Izvor: Promo/NK GOŠK Gabela

Fudbaleri GOŠK-a prvi su četvrtfinalisti Kupa BiH. Gabeljani su danas odigrali meč bez pogodaka sa Rudar Prijedorom, da bi nakon izvođenja jedanaesteraca trijumfovali rezultatom 5:4, pa će se u borbi za polufinale sastati sa boljim iz duela Zrinjskog i Stupčanice.

Nije mnogo toga viđeno tokom "regularnog dijela", tek jedna stopostotna prilika i to pred golom Rudar Prijedora. Dogodilo se to sredinom drugog poluvremena, kada je poslije proigravanja Marka Kozine sa lijeve strane Milorad Albijanić umakao pažnji gostujuće odbrane, ali je šutirao tik pored desne stative gola Vasilija Žunića.

Presudni trenutak penal-drame desio se u četvrtoj seriji, kada je Marin Matej Topić odbranio udarac Maksa Galića. Bio je to jedini promašaj, pošto su za goste redom precizni bili Tarik Ramić, Nedim Keranović, Demetre Gvasalija i u posljednjoj seriji Dani Romera. Sa druge strane, za GOŠK su sigurni realizatori bili Josip Miličević, Antonio Prskalo, Esmir Hasukić, Patrik Zrnić i Gabrijel Čoko, čijim je pogotkom domaći tim izborio četvrtfinale.

Do kraja dana biće odigrane još dvije utakmice osmine finala. Predstoji komšijski derbi između dobojske Sloge Meridian i Tekstilca iz Dervente (15.30), dok će se u večernjem terminu (18.00) sastati Zrinski i Stupčanica.

Tri utakmice (Radnik – Kruševo, Čelik – Sarajevo i Velež – Široki Brijeg) igraju se u srijedu, dok su preostala dva meča (Famos (Hrasnica) – Laktaši i Željezničar – Slavija) biti odigrane u četvrtak.

OSMINA FINALA:

Utorak, 10. februar:

GOŠK – Rudar Prijedor 0:0 (5:4 poslije penala)

Sloga Meridian - Tekstilac (15.30)

Zrinjski - Stupčanica (18.00)

Srijeda, 11. februar:

Radnik - Kruševo (15.30)

Čelik - Sarajevo (18.00)

Velež - Široki Brijeg (20.30)

Četvrtak, 12. februar:

Famos (Hrasnica) - Laktaši (13.00)

Željezničar - Slavija (18.00)

ČETVRTFINALE

Željezničar/Slavija - Sloga Meridian/Tekstilac

GOŠK - Zrinjski/Stupčanica

Čelik/Sarajevo - Velež/Široki Brijeg

Famos (Hrasnica)/Laktaši - Radnik/Kruševo

(mondo.ba)