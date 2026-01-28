Određeni termini mečeva osmine finala Kupa BiH, sve utakmice u direktnim prenosima

Dueli osmine finala Kupa BiH igraju se 10, 11. i 12. februara.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Proljećni dio sezone u bh. fudbalu počinje 6. februara utakmicama 20. kola Premijer lige BiH, a već sredinom naredne sedmice biće odigrane utakmice osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine.

Dueli osmine finala zakazani su za 10, 11. i 12. februar, a sve utakmice biće direktno prenošene na TV Arena sport.

Određeni su i termini.

KUP BiH - OSMINA FINALA:

Utorak, 10. februar:

Sloga - Tekstilac (15.30)

Zrinjski - Stupčanica (18.00)

GOŠK - Rudar Prijedor (20.30)

Srijeda, 11. februar:

Radnik - Kruševo (15.30)

Čelik - Sarajevo (18.00)

Velež - Široki Brijeg (20.30)

Četvrtak, 12. februar:

Famos (Hrasnica) - Laktaši (13.00)

Željezničar - Slavija (18.00)

Takođe, odranije je poznato i ko će s kim igrati u četvrtfinalu.

Željezničar/Slavija - Sloga Meridian/Tekstilac

GOŠK/Rudar Prijedor - Zrinjski/Stupčanica

Čelik/Sarajevo - Velež/Široki Brijeg

Famos (Hrasnica)/Laktaši - Radnik/Kruševo