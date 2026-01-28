Određeni termini mečeva osmine finala Kupa BiH, sve utakmice u direktnim prenosima

Dueli osmine finala Kupa BiH igraju se 10, 11. i 12. februara.
Proljećni dio sezone u bh. fudbalu počinje 6. februara utakmicama 20. kola Premijer lige BiH, a već sredinom naredne sedmice biće odigrane utakmice osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine.
Dueli osmine finala zakazani su za 10, 11. i 12. februar, a sve utakmice biće direktno prenošene na TV Arena sport.
Određeni su i termini.
KUP BiH - OSMINA FINALA:
Utorak, 10. februar:
Sloga - Tekstilac (15.30)
Zrinjski - Stupčanica (18.00)
GOŠK - Rudar Prijedor (20.30)
Srijeda, 11. februar:
Radnik - Kruševo (15.30)
Čelik - Sarajevo (18.00)
Velež - Široki Brijeg (20.30)
Četvrtak, 12. februar:
Famos (Hrasnica) - Laktaši (13.00)
Željezničar - Slavija (18.00)
Takođe, odranije je poznato i ko će s kim igrati u četvrtfinalu.
Željezničar/Slavija - Sloga Meridian/Tekstilac
GOŠK/Rudar Prijedor - Zrinjski/Stupčanica
Čelik/Sarajevo - Velež/Široki Brijeg
Famos (Hrasnica)/Laktaši - Radnik/Kruševo