logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Određeni termini mečeva osmine finala Kupa BiH, sve utakmice u direktnim prenosima

Određeni termini mečeva osmine finala Kupa BiH, sve utakmice u direktnim prenosima

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Dueli osmine finala Kupa BiH igraju se 10, 11. i 12. februara.

IMG_3358.JPG Izvor: Mondo/Slaven Petković

Proljećni dio sezone u bh. fudbalu počinje 6. februara utakmicama 20. kola Premijer lige BiH, a već sredinom naredne sedmice biće odigrane utakmice osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine.

Dueli osmine finala zakazani su za 10, 11. i 12. februar, a sve utakmice biće direktno prenošene na TV Arena sport.

Određeni su i termini.

KUP BiH - OSMINA FINALA:

Utorak, 10. februar:

Sloga - Tekstilac (15.30)
Zrinjski - Stupčanica (18.00)
GOŠK - Rudar Prijedor (20.30)

Srijeda, 11. februar:

Radnik - Kruševo (15.30)
Čelik - Sarajevo (18.00)
Velež - Široki Brijeg (20.30)

Četvrtak, 12. februar:

Famos (Hrasnica) - Laktaši (13.00)
Željezničar - Slavija (18.00)

Takođe, odranije je poznato i ko će s kim igrati u četvrtfinalu.

Željezničar/Slavija - Sloga Meridian/Tekstilac
GOŠK/Rudar Prijedor - Zrinjski/Stupčanica
Čelik/Sarajevo - Velež/Široki Brijeg
Famos (Hrasnica)/Laktaši - Radnik/Kruševo

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kup BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC