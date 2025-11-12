Poznat posljednji učesnik osmine finala Kupa BiH: Radnik eliminisao Crni Vrh

Bijeljinci su se minimalnom pobjedom plasirali u narednu fazu takmičenja.
Fudbaleri Radnika posljednji su učesnik osmine finala Kupa BiH. Bijeljinci su danas, u okviru šesnaestine finala, sa 1:0 eliminisali Crni Vrh iz Jaružana i obezbijedili plasman u narednu fazu takmičenja.
Jedini pogodak na meču postigao je Danilo Teodorović.
Radnik se tako u osmini finala pridružio Zrinjskom, Slogi iz Doboja, Kruševu, Tekstilcu, Famosu iz Hrsnice, Slaviji, Stupčanici, Čeliku, Željezničaru, Sarajevu, Veležu, Rudaru, Širokom Brijegu, Laktašima i GOŠK-u.
