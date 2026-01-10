logo
"Kevine, kakvu poruku imaš za navijače Partizana": Panter u dvije rečenice sve rekao

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Kevin Panter imao je posebnu poruku za navijače Partizana poslije pobjede Barselone u Španiji.

Kevin panter poruka za navijače Partizana Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan nije uspio da napravi iznenađenje pošto je izgubio od Barselone u Evroligi (88:70). Jedan od igrača koji je bio iks faktor u ovom susretu je upravo bivši kapiten crno-bijelih Kevin Panter koji je meč završio sa 11 poena.

"Bitna pobjeda za nas, posebno kod kuće, idemo dalje. Odigrali smo solidan meč, bili smo čvrsti, mogli smo bolje u nekim situacijama. Pogledaćemo snimke, idemo dalje", rekao je Panter u izjavi za "Arenu sport".

Potom ga je novinarka upitala i kakvu poruku ima za navijače Partizana u ovako teškom trenutku u kom se klub nalazi.

"Držite glavu gore, neće stvari uvijek da idu onako kako želite u životu. Morate da nastavite dalje, ovo je košarka", zaključio je Panter.

