Aleksandra Krunić izgubila u finalu Indijan Velsa

Autor Dragan Šutvić
Aleksandra Krunić izgubila je u finalu Indijan Velsa u tandemu sa Kazahstankom Anom Danilinom.

Srpska teniserka Aleksandra Krunić izgubila je u finalu Indijan Velsa u konkurenciji dublova zajedno sa svojom partnerkom, Kazahstankom Anom Danilinom. Titula je otišla u ruke češko-američke kombinacije Katerina Sinijakova - Tejlor Taunsend, pobjedom u dva seta - 7:6, 6:4.

Prvi set je odlučen u taj-brejku poslije vođstva Aleksandre i njene partnerke 4:3 i pri servisu Krunićeve. Na Aleksandrin servis dogodila su se dva mini-brejka, a onda je Ana Danilina promašila volej na mreži i u tom trenutku je sve krenulo po zlu za njih dvije.

U drugom setu je bilo 4:1 za pobjednički par, ali su Krunić i Danilina uspele da se vrate, izjednače na 4:4 i da primoraju Sinijakovu da u bijesu baci reket. Međutim, sabrala se na vreme da sa Taunsend privede meč kraju i da osvoje prestižan pehar.

Podsjetimo, Aleksandra Krunić i Ana Danilina pobijedile su baš Sinijakovu i Taunsend na Australijan openu u četvrtfinalu. Potom su Srpkinja i Kazahstanka stigle do finala i u njemu izgubile, a Aleksandra je tako postala 15. igračica svijeta na dubl WTA listi.

Krunićeva i Danilina pobijedile su potom na turniru u Dohi, što je bila prva Aleksandrina titula u WTA 1000 konkurenciji dublova. Poslije toga su u Dubaiju ušle u polufinale i tako je Krunićeva stigla do Top 10, zauzevši čak osmo mjesto na WTA listi.

Plasmanom u finale Indijan Velsa, Krunićeva se popela čak na šesto mjesto i čekaju je očigledno veliki uspjesi u ovoj konkurenciji, u kojoj će postati najuspješnija srpska teniserka. 

Možda će vas zanimati

