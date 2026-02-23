logo
Aleksandra Krunić ostvarila najveći uspjeh u karijeri

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Čekaju se novi uspjesi Aleksandre Krunić, koja bi mogla na još neke načine da ispiše istoriju srpskog sporta.

aleksandra krunic top10 teniserka u dublu Izvor: MN PRESS

Aleksandra Krunić je ispisala istoriju srpskog tenisa - na novoj WTA listi ona zauzima osmo mjesto, što je prvi put u istoriji da Srbija ima predstavnicu među 10 najboljih dubl igračica na planeti. Dobri rezultati koje Aleksandra bilježi u posljednje vrijeme - finale Australijan opena i polufinale Dubaija - omogućili su joj skok i ozbiljno približavanje samom vrhu tabele.

Na novoj WTA listi Aleksandra Krunić ima 6.310 bodova, što je dovoljno za osmu poziciju. Ispred nje je Veronika Kudermetova koja ima 6.496 bodova, pa Ana Danilina sa kojom Aleksandra igra u tandemu - ona je trenutno na 6.570 bodova. Četvrto i peto mjesto dijele Italijanke Sara Erani i Jasmin Paolini jer njih dvije svaki turnir igraju zajedno, a ove nedjelje imaju 6.585 bodova.

Treće mjesto na WTA listi zauzima Katerina Sinjakova (6.730), druga je Gabrijela Dabrovski (6.938), a trenutno neprikosnoveno djeluje Eliz Mertens koja ima čak 8.483 boda. Njen plasman za sada nije na dohvat ruke Aleksandri Krunić, ali srpska teniserka ima koga da juri u narednom periodu - ukoliko bude bilježila dobre rezultate prije Rolan Garosa bi mogla da napreduje na listi, a zatim će u Parizu morati da brani prošlogodišnje finale.

Srbija je do sada imala velike uspjehe kada je vrh liste u pitanju - Novak Đoković je rekorder po broju nedjelja na prvom mjestu u singl konkurenciji, Nenad Zimonjić je bio prvoplasirani teniser na ATP listi u dubl konkurenciji, a Jelena Janković i Ana Ivanović su bile najbolje na WTA listi u singl konkurenciji.

Takođe, Srbija je u svim kategorijama osvajala grend slem titule. Novak Đoković je rekorder po broju grend slem titula u pojedinačnoj konkurenciji, Ana Ivanović ima grend slem titulu u ženskom singlu, a Nenad Zimonjić u muškom i miks dublu. Takođe, grend slem trofej u miks dublu osvojila je i Jelena Janković, pa nam ostaje samo da Aleksandra Krunić osvoji grend slem titulu i domogne se prve pozicije u dubl konkurenciji.

(MONDO)

