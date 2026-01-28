Aleksandra Krunić ide po pehar: Sa Anom šokirala prve favorite na Australijan openu

Aleksandra Krunić je u tandemu sa Anom Danilinom iznenadile prve favorite Tejlor Tauzend i Katerinu Sinijakovu i prošla u polufinale Australijan opena

Aleksandra Krunić hoće titulu na Australijan openu i nije daleko od toga. U tandemu sa Anom Danilinom prošla je u polufinale Australijan opena i to na kakav način. Njih dvije su šokirale prve favorite, izbacile su Tejlor Tauzend (Amerika) i Katerinu Sinijakovu (Češka) - 6:2, 3:6, 6:0. Za prolaz u finale igraće protiv para Gabrijela Dabrovski (Kanada)/Luisa Stefani (Brazil), pošto su one izbacile treće nosioce Jelenu Ostapenko (Letonija)/Su Vei Hsieh (6:1, 7:6).

Ušle su u ovaj meč kao autsajderke i pokazale zašto niko ne sme da ih potceni, pa ni glavni favoriti za titulu. Aleksandra i Ana dobile su prvi set dosta lako, brzo su napravile brejk, nedugo zatim još jedan i povele (6:2).

U drugom su prve napravile brejk, povele sa 3:2, ali su se onda "ugasile". Izgubile su četiri gema u nizu i tako "pomogle" rivalkama da dođu do izjednačenja (6:3). Delovalo je tada da je psihološka prednost na strani američko-češkog tandema, ali tako nisu mislile njih dvije.

Aleksandra i Ana odigrale su perfektan treći set i završile meč tako što nisu izgubile nijedan gem. Veoma impresivno. Da stvari budu još zanimljivije, njih dve su izgleda našle recept za par Tauzend/Sinijakova pošto su ih dobile i u četvrtfinalu Rolan Garosa. Tamo su poražene u finalu.