Željezničar i Savo Milošević uz nagomilane probleme dočekuju Borac: "Nema kukanja, nisam čovjek koji traži opravdanja!"

Milošević će u subotu (15.00) voditi prvi meč pred sarajevskom publikom.

Fudbaleri Željezničara dočekaće, u derbiju 25. kola Premijer lige BiH, ekipu Borca (subota, 15.00) u lošem raspoloženju.

Plavi su tokom sedmice eliminisani iz Kupa BiH, izgubivši dvomeč sa Slogom Meridian tek nakon izvođenja jedanaesteraca. Tako je jedina opcija za plasman na evropsku scenu ostalo prvenstvo, u kojem izabranici Save Miloševića, koji će sutra odraditi prvi meč pred sarajevskom publikom, za trećom pozicijom koja sigurno donosi kvalifikacije za Konferencijsku ligu kasne čak 10 bodova.

"U najkraćem, u dobroj mjeri smo spremni za utakmicu koja nas čeka sutra i koja će biti dosta drugačije od prethodne dvije, protiv jednog dosta jačeg rivala. Ne moramo da pričamo o kvalitetima Borca, težini utakmice i zadatku koji nas čeka", rekao je Milošević na konferenciji za novinare, a prenio portal Sport1.

Ne želi strateg sarajevskog tima da gleda dugoročno. U fokusu je, naglašava, samo predstojeća utakmica.

"Tako treba da ostane i u narednom periodu, pa da vidimo za tri, četiri ili pet utakmica gdje smo. Situacija u timu jeste bolja, ali vjerujem da ovaj tim može više i da može imati bolje samopouzdanje."

Zbog teških povreda, Milošević u predstojećim mjesecima ne može da računa na čak trojicu nosilaca igre – Madžida Šošića, Mateja Cvetanoskog i Armina Hodžića.

"Indikativno je da su tri igrača doživjela povrede, ne mogu da ulazim kako i šta. Očigledno da se negdje griješilo kada je u pitanju fizička priprema. Razgovarao sam sa Arminom, ali i drugom dvojicom. Moj zaključak je da je u sva tri slučaja došlo do preopterećenja. Zašto i kako, o tome ostaje da medicinski blok i svi mi zajedno pronađemo razloge, a onda i da se uradi preventiva. Ja i moj stručni štab insistiramo na tome koliko i na taktičkom dijelu, prevencija povreda mora da bude na dnevnom nivou, uvijek, da bi se zaštitili od takvih stvari", istakao je Milošević, nastavivši:

"Tri igrača nije malo. Veliki hendikep, ali od kukanja nema ništa. Nisam čovjek koji bi tražio opravdanja od negativnih stvari. Imamo što imamo. Koga nema, bez njega se može i mora. Fokus mora da bude na onima koji su tu. Na prvim sastancima sam najviše insistirao na tom zajedništvu, s obzirom na komplikovanu mentalnu situaciju i sve drugo, jer zajedništvom možemo da nadoknadimo drugo. Jedini način da pokušavate da korigujete što vam nedostaje jeste da to radimo grupno i timski. Ako se tako organizujemo, onda i neodstaci u igri mogu da se nadoknade. To je jedini način", riječi su Miloševića.

