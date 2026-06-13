Slavni njemački fudbaler razočaran onim što vidi na Svjetskom prvenstvu. Niz velikih promjena ga je potpuno zbunio.

Izvor: EPA/RONALD WITTEK

Njemački šampion svijeta iz 2014. i bivši srpski zet Bastijan Švajntštajger ne podržava velike promjene uvedene na Svjetskom prvenstvu.

Dok je uživo gledao meč Bosne i Hercegovine i Kanade, prije svega mu nije bilo jasno zašto je utakmica podijeljena praktično na četvrtine, sa pauzama za osvježenje igrača i za reklame oglašivača na polovinama oba poluvremena.

"To me je malo nerviralo, te pauze za vodu! Nije ovdje 40 stepeni i vlažnost vazduha 100 odsto. A oni onda prave pauzu. Ako je ovdje 50 stepeni, onda su pauze naravno potrebne. Prilično je upitno pravilo kada je vrijeme zapravo dobro za fudbal", rekao je on u TV prenosu sa utakmice Bosna i Hercegovina - Kanada, na kojoj je heroj postao Jovo Lukić.

"Kakvo je to zalivanje terena?"

Vidi opis "Šta to radite fudbalu na Svjetskom prvenstvu?": Pauze usred igre, prskalice - Švajnštajger ne može da vjeruje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Cole BURSTON / AFP / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: EDUARDO LIMA/EPA Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: EDUARDO LIMA/EPA Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: EDUARDO LIMA/EPA Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: EDUARDO LIMA/EPA Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: EDUARDO LIMA/EPA Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) Br. slika: 7 7 / 7

Takođe, Švajnštajgeru nije jasno ni zašto se teren prska usred poluvremena.

"A ono što je još presudno: prskaju teren! To mijenja sve pomalo. Lopta onda klizi brže. Moraš kao igrač ponovo da se prilagodiš. Par minuta ranije lopta možda nije išla tako brzo. A poslije te pauze ona je opet jako brza. Primijetio sam da su dodavanja poslije tih pauza sa vodom bila nesigurna. Mislim da ta ideja nije dobra, zašto toliko natapaju teren?", kazao je Švajnštajger kraj svoje koleginice Ester Sedlaček.

U toku navedene utakmice, navijači su imali priliku da vide i prvi put primijenjeno pravilo o "pet sekundi", koje je na trenutak zbunilo i kapitena Bosne i Hercegovine Seada Kolašinca.

Osim komentatorskog posla, Švajnštajger je prethodnih dana i nedjelja imao i marketinške aktivnosti u Americi, jer je u Njujorku predstavio titulu prvaka svijeta u društvu gradonačelnika Zohrana Mamdanija.

Izvor: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Pr / Shutterstock Editorial / Profimedia