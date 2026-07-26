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Strahinja Dragosavljavić i Žofi Horvat šampioni Evrope: Dva zlata za Srbiju

Strahinja Dragosavljavić i Žofi Horvat šampioni Evrope: Dva zlata za Srbiju

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Strahinja Dragosavljević je odbranio titulu šampiona Evrope u kajaku.

Strahinja dragosavljevic prvak evrope Izvor: Hájek Ondřej / ČTK / Profimedia

Strahinja Dragosavljević je postao evropski prvak. Na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore i juniore u Segedinu nastavili su se uspjesi srpski sportsta pošto je Strahinja Dragosavljević odbranio titulu evropskog šampiona na 200 metara.

Sjajni kajakaš uspio je da sa rezultato 37,570 bude ubjedljivo prvi ispred Olesandra Harteva iz Ukrajine i Aleksandra Rozova iz Rusije. Pogledajte kako je Strahinja došao do novog zlata: 

Srpski reprezentativac Vuk Perović zauzeo je peto mjesto u B finalu na 200 metara za juniore što mu ukupnjo daje 14. mjesto, dok je Sofija Đenadić na 200 metara bila sedma i ukupno je 16. juniorka Evrope. Nije ovo sve od srpskih mladih kajakaša i kajakašica pošto nas očekuje još četiri A finala u grupnim disciplinama. 

Žofi Horvat donijela prvo zlato za Srbiju

Srbija je nešto ranije takođe dobila šampionku Evrope! Mlada kajakašica Žofi Horvat na Evropskom prvenstvu u Segedinu uspjela je da bude prva u disciplini K1 na 500 metara sa vremenom 2:08.144. Ona je osvojila zlato ispred Anastasije Insabele iz Italije i Barbore Janotove iz Češke. 

Zajedno sa Kajom Sarić bila je u finalu dubla na 500 metara i tu su naše mlade kajakašice završile kao devete, dok su tituču uzele Bjanka Hofer i Vivijen Leško iz Mađarske.

Pogledajte kako je naša Žofi Horvat došla do prvog zlata za Srbiju.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

01:06
Srpski olimpijac u kajaku Bojan Zdelar
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

(MONDO)

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