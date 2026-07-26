Strahinja Dragosavljavić i Žofi Horvat šampioni Evrope: Dva zlata za Srbiju

Strahinja Dragosavljević je odbranio titulu šampiona Evrope u kajaku.

Izvor: Hájek Ondřej / ČTK / Profimedia

Strahinja Dragosavljević je postao evropski prvak. Na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore i juniore u Segedinu nastavili su se uspjesi srpski sportsta pošto je Strahinja Dragosavljević odbranio titulu evropskog šampiona na 200 metara.

Sjajni kajakaš uspio je da sa rezultato 37,570 bude ubjedljivo prvi ispred Olesandra Harteva iz Ukrajine i Aleksandra Rozova iz Rusije. Pogledajte kako je Strahinja došao do novog zlata:

STRAHINJA DRAGOSAVLJEVIĆ ODBRANIO TITULU EVROPSKOG ŠAMPIONA!



Strahinja Dragosavljević je ponovo najbolji u Evropi! Srpski reprezentativac odbranio je prošlogodišnje zlato osvojeno u Rumuniji i još jednom se popeo na najviši stepenik pobedničkog postolja.



K1 200 m –…pic.twitter.com/E7LwZnhBcr — Kajakaški savez Srbije #kajaksrbija (@KajakSrbija)July 26, 2026

Srpski reprezentativac Vuk Perović zauzeo je peto mjesto u B finalu na 200 metara za juniore što mu ukupnjo daje 14. mjesto, dok je Sofija Đenadić na 200 metara bila sedma i ukupno je 16. juniorka Evrope. Nije ovo sve od srpskih mladih kajakaša i kajakašica pošto nas očekuje još četiri A finala u grupnim disciplinama.

Žofi Horvat donijela prvo zlato za Srbiju

Srbija je nešto ranije takođe dobila šampionku Evrope! Mlada kajakašica Žofi Horvat na Evropskom prvenstvu u Segedinu uspjela je da bude prva u disciplini K1 na 500 metara sa vremenom 2:08.144. Ona je osvojila zlato ispred Anastasije Insabele iz Italije i Barbore Janotove iz Češke.

Zajedno sa Kajom Sarić bila je u finalu dubla na 500 metara i tu su naše mlade kajakašice završile kao devete, dok su tituču uzele Bjanka Hofer i Vivijen Leško iz Mađarske.

Pogledajte kako je naša Žofi Horvat došla do prvog zlata za Srbiju.

ŽOFI HORVAT JE EVROPSKA ŠAMPIONKA!



Zlatna medalja za Srbiju na Evropskom prvenstvu u Segedinu!



K1 500 m – juniorke

1. mesto

⏱️ 2:08.144

Žofi Horvat – 2:08.144

Anastasija Insabela – 2:09.081

Barbora Janotova – 2:10.607

Prva zlatna medalja za…pic.twitter.com/gNip14f44Y — Kajakaški savez Srbije #kajaksrbija (@KajakSrbija)July 26, 2026

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:06 Srpski olimpijac u kajaku Bojan Zdelar Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(MONDO)