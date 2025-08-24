logo
Uspjeh banjalučkih kajakaša na Balkanskom prvenstvu: Uroš Travar objedinio titule šampiona u sprintu i spustu

Uspjeh banjalučkih kajakaša na Balkanskom prvenstvu: Uroš Travar objedinio titule šampiona u sprintu i spustu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Balkansko prvenstvo u kajaku na divljim vodama održano je ovog vikenda u Bajinoj Bašti.

Kajakaši Vrbasa Izvor: Promo/Kajak-kanu klub Vrbas

Banjalučki kajakaši, članovi Kajak-kanu kluba Vrbas, imali su zapažen uspjeh na Balkanskom prvenstvu u kajaku na divljim vodama, koje je ovog vikenda održano u Bajinoj Bašti.

Uroš Travar je u svojoj kategoriji objedinio titule balkanskog šampiona u sprintu i spustu.

Izvor: Promo/Kajak-kanu klub Vrbas

"Takmičarska sezona je izuzetno duga, sa minimalnim pauzama, a nastavlja se i nakon ovog prvenstva. Takmičenje u Bajinoj Bašti je veoma važno za naše takmičare, jer je idealan test za nastavak sezone. Naredni izazovi nas već očekuju u septembru, gdje ćemo učestvovati na svjetskom kupu u Makedoniji. Želim da čestitam svim našim takmičarima, pokazali smo još jednom da imamo dobru generaciju", rekao je trener Darko Savić. 

POJEDINAČNE TRKE SPRINT

  • Vuk Ćorda, K1 U12 - 7. mjesto
  • Elliot Filipović, K1 U16 - 3. mjesto
  • Uroš Travar, K1 U16 - 1. mjesto
  • Aljoša Travar, K1 U18 - 2. mjesto
  • Petar Preradović, K1 U23 - 5. mjesto
  • Milica Stanković, K1 U18 - 2. mjesto

TIMSKE TRKE SPRINT

  • Petar Preradović, Aljoša Travar, Uroš Travar, 3XK1 Seniori - 3. mjesto
  • Elliot Filipović, Aljoša Travar i Uroš Travar, 3XK1 Juniori - 1. mjesto

POJEDINAČNE TRKE SPUST

  • Vuk Ćorda, K1 U12 - 8. mjesto
  • Nemanja Stanković, K1 U14 - 7. mjesto
  • Elliot Filipović, K1 U16 - 3. mjesto
  • Uroš Travar, K1 U16 - 1. mjesto
  • Aljoša Travar, K1 U18 - 1. mjesto
  • Petar Preradović, K1 U23 - 3. mjesto
  • Milica Stanković, K1 U18 - 1. mjesto

Tagovi

Kajak Balkansko prvenstvo

