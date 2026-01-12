Srbija je na korak od polufinala Evropskog prvenstva: Ovako stoje stvari pred drugu grupnu fazu

Srbija drži sudbinu u svojim rukama, sada sama odlučuje o tome ko će u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolisti Srbije upisali su pobjedu nad Španijom (12:11) u najboljem meču dosadašnjem dijela Evropskog prvenstva koje se igra u Beogradskoj areni! Iako je zbog kontroverzne odluke sudija o isključenju Dušana Mandića u posljednjoj dionici i brutalitija zbog kojeg su četiri minuta igrali sa igračem manje, ishod bio doveden u pitanje, sijevnula je munja iz ruke Viktora Rašovića, za pobjedu domaćeg tima. Možda bi ona mogla da bude najvažnija na cijelom turniru.

Pobjede Srbije i Holandije u mečevima odigranim u ponedjeljak odredili su koji timovi prolaze dalje iz ove grupe. Srbija je trenutno prvoplasirana i ima pet bodova koje će prenijeti dalje, Holandija ima četiri boda od kojih za sada samo jedan nosi dalje, dok Španija ima tri boda - osvojena protiv Izraela koji ne prolazi, pa ih zbog toga ni španski vaterpolisti ne nose u drugu fazu. Srbija je pobijedila obje selekcije i prenosi pet bodova, dok će se Holandija i Španija u međusobnom okršaju boriti za drugo mjesto u grupi, ali i bodove u drugoj grupnoj fazi. "Delfinima" bi možda i najviše odgovaralo da se taj meč rješava petercima...

Znalo se i prije početka turnira da se ova grupa ukršta sa grupom A u kojoj su Mađarska, Crna Gora, Francuska i Malta, a i tamo je dosta stvari poznato nakon dva odigrana kola. Malta više nema šanse da se domogne druge faze, dok Mađari prenose maksimalnih šest bodova i samim tim su prvi favoriti za prolaz u polufinale.

Tokom posljednjeg kola prve grupne faze očekuje nas meč Crne Gore i Francuske - oni će se boriti za drugo mjesto i bodove koji se prenose, što je slična situacija kakvu imamo u grupi u kojoj je Srbija. Ko god da pobijedi na tom meču biće u podređenom položaju u odnosu na Srbiju. Jasno je kao dan da će čim se formira nova grupa Mađarska biti prvoplasirana u njoj sa šest, a Srbija drugoplasirana sa pet osvojenih bodova.

Praktično, to znači da će Srbiji biti dovoljne pobjede protiv dva "slabija" tima iz grupe A. Trijumf izabranika Uroša Stevanovića nad Crnom Gorom i Francuskom donio bi Srbiji ukupno čak 11 bodova, što bi u većini scenarija bilo dovoljno za polufinale. Jedini ishod u kojem im te dvije pobjede ne bi garantovale polufinale je da Španija nakon pobjede nad Holandijom pobijedi i sva tri meča u drugoj grupi, a Mađarska bude uspješnija od Holandije i Srbije. U takvim okolnostima Mađari i Španci bi izborili plasman u borbu za medalje.

Ali... Da ne mislimo o tome. Srbija će svakako u drugoj grupnoj fazi ići na tri pobjede, bez obzira kojim redom joj budu dolazili rivali iz grupe A. Maksimalan učinak u drugoj fazi takmičenja donio bi Srbiji prvo mjesto na tabeli novoformirane grupe, pa samim tim i nešto lakšeg rivala iz drugog dijela žrijeba. Mada... To je polufinale Evropskog prvenstva, lakih nema - a najbolji moraju da padaju na putu do zlata u Beogradskoj areni!