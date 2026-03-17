Milan želi Srbina: Crvena zvezda ga pustila budzašto, a sad vrijedi 10 miliona evra

Autor Nebojša Šatara
Da li je Crvena zvezda olako pustila Petra Stanića? Potencijalni reprezentativac Srbije danas vrijedi 10 miliona evra.

petar stanic ide u milan za 10 miliona evra Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Potencijalni srpski reprezentativac Petar Stanić iz bugarskog Ludogoreca privlači sve veću pažnju klubova širom Evrope i to nije iznenađenje ako znamo kako je odigramo grupnu fazu Lige Evrope i bio najbolji strijelac takmičenja. Spominjalo se zimus da ga traže Betis i Sevilja, pa onda Bazel i Nica, dok je u međuvremenu privukao pažnju još većih klubova.

Bugarski portal "Tema Sport" objavio je informaciju da su za Petra Stanića zainteresovani Milan I Atalanta, tako da će se ovi italijanski klubovi "boriti" za potpis odličnog veznog fudbalera.

Navodno, skaut iz agencije koja sarađuje sa Milanom i Atalantom u praćenju mladih i perspektivnih igrača prisustvovao je nedavno susretu Ludogoreca i CSKA, a prema saznanjima iz Bugarske imao je šta i da vidi. Napustio je Razgrad više nego zadovoljan s obzirom na to da je Stanić bio najbolji fudbaler utakmice, pa osim što je dominirao na sredini terena, takođe je postigao i gol.

Koliko košta Petar Stanić?

Navodno, Ludogorec ne pušta Petra Stanića za manje od 10 miliona evra. Štaviše, nadaju se da bi to mogla da bude jedna od najvećih prodaja u istoriji kluba, najveća do sada je Igor Tijago (danas u Brentfordu) koji je otišao u Klub Briž za 11 miliona evra. 

Interesantno je da je Crvena zvezda "ispustila" Stanića jer prosto nije imala prostora da ga koristi češće i istrpi njegove "bubice". Došao je iz Železničara iz Pančeva kao "nebrušen dijamant" i prešao je zatim u TSC za 150 hiljada evra i procente od iduće prodaje, da bi potom otiša o u Ludogorec za milionski iznos.

Petar Stanić (24) je ove sezone odigrao 42 utakmice za Ludogorec i zabilježio je 14 golova i devet asistencija.

