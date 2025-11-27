U Zvezdi uzalud čekao šansu, a sad het-trikom srušio Seltu: Zaboravljeni biser postaje legenda u komšiluku

Bivši igrač Zvezde, ofanzivni vezista Petar Stanić, odigrao meč života u Ligi Evrope. Dejan Stanković je znao da će postati paklen igrač.

Izvor: MN PRESS

Ofanzivni vezista Ludogoreca Petar Stanić (24) odigrao je meč karijere u Ligi Evrope i dao tri gola u pobjedi protiv Selte 3:2. Dva pogotka postigao je iz penala, a u 49. minutu pogodio je sa ivice kaznenog prostora za 2:0.

Stanić je već postizao golove u Evropi, bio je strijelac za TSC protiv Vest Hema u jesen 2023. godine, a ove sezone je bio strijelac za Ludogorec i protiv Malmea i protiv Jang Bojsa. Stigao je u Bugarsku ovog ljeta i apsolutno očekivao očekivanja.

Stanić je bio igrač Zvezde od 2021. do 2023, kada je otišao u TSC nakon što nije dobio pravu šansu na Marakani. Odigrao je u crveno-bijelom samo 16 utakmica i dao jedan gol, u Kupu Srbije. Zanimljivo je to da je jedini evropski meč u Zvezdi igrao upravo protiv Ludogoreca.

Poredili ga sa Stankovićem, Deki se samo nasmijao

Stanić je doveden u Zvezdu iz Pančeva u mandatu Dejana Stankovića, u ljeto 2021, a odmah je počeo da pokazuje talenat na pripremama. U Austriji je dao gol u Dekijevom stilu, sa više od 20 metara, a legenda srpskog fudbala se samo nasmijala.

"On ima sve da se nadogradi, neću da hvalim, ali da ima da bude paklen igrač. Ima sve predispozicjie, na njemu je", govorio je tada Dejan Stanković, prepoznavši veliki talenat koji Stanić pokazuje i u komšiluku, u dresu Ludogoreca.

Pravu šansu dobio na sjeveru Srbije

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Petar Stanić odlazio je iz Zvezde na pozajmicu Spartaku iz Subotice (31 meč i tri gola), a punu afirmaciju stekao je u dresu TSC-a. Na 84 meča za tim iz Bačke postigao je 18 golova uz 12 asistencija i bio jedan od najboljih igrača tima Žarka Lazetića.

Veliko iskustvo stekao je u tom periodu i u Evropi, jer je bio standardan u kvalifikacijama za Ligu Evrope i u grupnoj fazi Konferencijske lige, u kojoj je odigrao osam mečeva, dao tri gola i jednom asistirao.

Svoj talenat i kvalitet uspijeva da dodatno nadogradi u dresu Ludogoreca.