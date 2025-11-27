Učena pokosio igrača na pola terena i dobio crveni karton: Ovako je Crvena zvezda ostala sa igračem manje

Frenklin Tebo Učena je napravio jako loš potez i poslije njegovog starta u 27. minutu Crvena zvezda je ostala sa igračem manje.

Izvor: TV Arena sport

Frenklin Tebo Učena je ponovo napravio grešku na evropskom meču Crvene zvezde. Protiv Steaue na "Marakani" je u 27. minutu meča bio posljednji igrač odbrane i na polovini terena je srušio rivala. Napadač rumunske ekipe je pao, a sudija je odmah pokazao crveni karton.

Bunio se nigerijski štoper zbog ove odluke, ali arbitar nije nijednog momenta razmišljao i Crvena zvezda je ostala je na više od sat vremena do kraja meča sa igračem manje. Pogledajte ovaj start Učene:

Pogledajte 01:17 Frenklin Tebo Učena crveni karton Izvor: Arena sport 1 Premium Izvor: Arena sport 1 Premium

Nije to bio kraj problema za Zvezdu jer je Jung Vu Seol dobio žuti karton zbog prigovora nakon što je prigovarao arbitru Žeromu Brisaru.

Nije odmah reagovao Vladan Milojevič, prvo je podigao Mahmudu Bađa sa klupe, ali ga je vratio. Od defanzivaca na klupi su lijevi bek Adem Avdić, kao i štoperi Rodrigao, i Leković, te desni bek Stanković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!