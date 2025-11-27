UŽIVO CRVENA ZVEZDA - FCSB: Milojević promijenio tim i formaciju na Marakani!

Crvena zvezda igra važnu evropsku utakmicu na svom stadionu.
Crvena zvezda u 5. kolu Lige Evrope dočekuje rumunski FSCB na "Marakani". Tim Vladana Milojevića želi da još jednim trijumfom uveća šanse za plasman u narednu fazu i da nadogradi veliki trijumf protiv Lila u prošlom kolu.
Pogledajte tabelu Lige Evrope
Ovo je sastav Crvene zvezde za FCSB
Zvezda će igrati u formaciji 4-3-2-1, sa ovim igračima: Mateus - Seol, Tebo Učena, Veljković, Tiknizjan - Hendel, Krunić, Elšnik - Duarte, Ivanić - Arnautović.
Rezerve: Glazer, Guteša, Rodrigao, Bajo, Felisio, Katai, Damjanović, Kostov, Stanković, Leković, Zarić, Avdić
Legendu Zvezde Grobari dočekali pred meč
Slavni štoper Crvene zvezde Miodrag Mile Belodedić stigao je na utakmicu u četvrtak u popodnevnim satima, kada je na aerodromu doživio neočekivan doček od navijača Partizana. Dok su iščekivali da sleti Željko Obradović, neki među njima aplauzima su pozdravili Belodedića na "Nikoli Tesli".
Nemanja Radonjić suspendovan
Odlukom kluba, Nemanja Radonjić je ponovo kažnjen u Crvenoj zvezdi. Trener Vladan Milojević nije obrazložio razlog, već je dan pred meč samo potvrdio da krilni napadač neće biti u sastavu.Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED
Dobro došli u tekstualni prenos
Utakmica Zvezda - FSCB počinje u 21 čas na "Marakani", u okviru pete runde Lige Evrope. Šampion Srbije ima četiri boda nakon isto toliko rundi i poslije trijumfa protiv Lila u prošloj rundi. Sa druge strane, FSCB je na učinku od tri osvojena poena, osvojena trijumfom protiv Go Ahed Iglsa u gostima (1:0), 25. septembra. Uz taj uspjeh doživio je tri poraza, od Jang Bojsa (0:2) i Bolonje (1:2), kao i od Bazela (1:3).
