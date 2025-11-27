logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UŽIVO CRVENA ZVEZDA - FCSB: Milojević promijenio tim i formaciju na Marakani! 0
FK Crvena zvezda Steaua FCSB uživo prenos Liga Evrope
FK Crvena zvezda Steaua FCSB uživo prenos Liga Evrope
0

UŽIVO CRVENA ZVEZDA - FCSB: Milojević promijenio tim i formaciju na Marakani!

Možda će vas zanimati

Možda će vas zanimati

Crvena zvezda igra važnu evropsku utakmicu na svom stadionu.

FK Crvena zvezda Steaua FCSB uživo prenos Liga Evrope Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u 5. kolu Lige Evrope dočekuje rumunski FSCB na "Marakani". Tim Vladana Milojevića želi da još jednim trijumfom uveća šanse za plasman u narednu fazu i da nadogradi veliki trijumf protiv Lila u prošlom kolu.

Pratite utakmicu uz MONDO klikom na karticu "Razvoj događaja".

Možda će vas zanimati

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
20:12

Pogledajte tabelu Lige Evrope



Standings provided by Sofascore

20:18

Ovo je sastav Crvene zvezde za FCSB

Zvezda će igrati u formaciji 4-3-2-1, sa ovim igračima: Mateus - Seol, Tebo Učena, Veljković, Tiknizjan - Hendel, Krunić, Elšnik - Duarte, Ivanić - Arnautović.

Rezerve: Glazer, Guteša, Rodrigao, Bajo, Felisio, Katai, Damjanović, Kostov, Stanković, Leković, Zarić, Avdić

20:11

Legendu Zvezde Grobari dočekali pred meč

Pročitajte i ovo

Slavni štoper Crvene zvezde Miodrag Mile Belodedić stigao je na utakmicu u četvrtak u popodnevnim satima, kada je na aerodromu doživio neočekivan doček od navijača Partizana. Dok su iščekivali da sleti Željko Obradović, neki među njima aplauzima su pozdravili Belodedića na "Nikoli Tesli".

20:08

Nemanja Radonjić suspendovan

Odlukom kluba, Nemanja Radonjić je ponovo kažnjen u Crvenoj zvezdi. Trener Vladan Milojević nije obrazložio razlog, već je dan pred meč samo potvrdio da krilni napadač neće biti u sastavu.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

20:06

Dobro došli u tekstualni prenos

Utakmica Zvezda - FSCB počinje u 21 čas na "Marakani", u okviru pete runde Lige Evrope. Šampion Srbije ima četiri boda nakon isto toliko rundi i poslije trijumfa protiv Lila u prošloj rundi. Sa druge strane, FSCB je na učinku od tri osvojena poena, osvojena trijumfom protiv Go Ahed Iglsa u gostima (1:0), 25. septembra. Uz taj uspjeh doživio je tri poraza, od Jang Bojsa (0:2) i Bolonje (1:2), kao i od Bazela (1:3).

UKRATKO

  • Crvena zvezda - FCSB
učitaj još +

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije