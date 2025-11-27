UŽIVO CRVENA ZVEZDA - FCSB: Milojević promijenio tim i formaciju na Marakani!

20 : 12 Pogledajte tabelu Lige Evrope



20 : 18 Ovo je sastav Crvene zvezde za FCSB Zvezda će igrati u formaciji 4-3-2-1, sa ovim igračima: Mateus - Seol, Tebo Učena, Veljković, Tiknizjan - Hendel, Krunić, Elšnik - Duarte, Ivanić - Arnautović. Rezerve: Glazer, Guteša, Rodrigao, Bajo, Felisio, Katai, Damjanović, Kostov, Stanković, Leković, Zarić, Avdić

20 : 11 Legendu Zvezde Grobari dočekali pred meč Pročitajte i ovo Fudbal | Pre 2 h Grobari iznenadili legendu Crvene zvezde: Nije mogao da sanja ovakvu scenu u Beogradu Slavni štoper Crvene zvezde Miodrag Mile Belodedić stigao je na utakmicu u četvrtak u popodnevnim satima, kada je na aerodromu doživio neočekivan doček od navijača Partizana. Dok su iščekivali da sleti Željko Obradović, neki među njima aplauzima su pozdravili Belodedića na "Nikoli Tesli".

20 : 08 Nemanja Radonjić suspendovan Odlukom kluba, Nemanja Radonjić je ponovo kažnjen u Crvenoj zvezdi. Trener Vladan Milojević nije obrazložio razlog, već je dan pred meč samo potvrdio da krilni napadač neće biti u sastavu. Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED