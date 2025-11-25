Nenad Milijaš dobio dva pojačanja za Ligu šampiona: Milojević ih pred FCSB prebacio u omladince

Dvojica taentovanih fudbalera Crvene zvezde igraće za omladince protiv Žiline u Ligi šampiona.

Izvor: MN PRESS

Omladinci Crvene zvezde će u srijedu 26. novembra od 13 časova dočekati ekipu Žiline u okviru treće runde Lige šampiona za mlade. Nakon što su bili slobodni u prvom, a zatim eliminisali Banjik iz Ostrva u drugom kolu, ovo je novi izazov za igrače koje trenira Nenad Milijaš. Ujedno i posljednji prije nego što se u Ligi šampiona spoje dvije staze - pa šampioni udare na timove koji su igrali u grupi.

tim Nenada Milijaša biće domaćin u prvom meču, a o toj utakmici je opširno za klupski sajt pričao Miloš Janković, nekadašnji fudbaler Čukaričkog i prvi pomoćnik nekadašnjeg kapitena Crvene zvezde.

"Očekujemo da sutra izborimo najbolji mogući rezultat na domaćem terenu pred meč u Slovačkoj, gde nas očekuje jako teško gostovanje iz mnogo razloga. Prije svega, po imenu oni nisu zvučni kao neke ekipe koje su ovde gostovale i sa kojima smo mi igrali, ali je to ekipa koja u Ligi šampiona na svom terenu nekada ima osam, devet ili 10 hiljada gledalaca. Prošle godine su izbacili Borusiju Dortmund u osmini finala. Kasnije su nesrećno ispali od Kopenhagena na penale u Slovačkoj gdje je bilo 12 hiljada ljudi, tako da očekujem jako teško gostovanje. Volio bih da sutra, uz Božiju pomoć, ostvarimo najbolji mogući rezultat ovdje i da odemo sa pozitivnim rezultatom u Slovačku", istakao je Janković.

Prethodni rival omladinaca Crvene zvezde bio je Banjik iz Ostrave, a češki tim ima veoma sličnu školu fudbala kao slovački prednostavnik, naredni rival srpskog šampiona.

"Jako su slični Banjiku, ali igraju u drugačijem sistemu. Spremali smo se i kroz trening i kroz analizu, ali ne bih otkrivao karte, ni naše ni njihove. Uglavnom mislim da smo spremni, hvala Bogu imamo i neke igrače iz prvog tima. Sa nama su Damjanović i Avdić i od njih očekujemo veliku pomoć. Nažalost, Tošić nije uspio da se oporavi pred ovaj duel, takođe se i Ostojić tek vratio treninzima. Sem njih dvojice, svi smo na broju i očekujem najbolji mogući rezultat pred polazak u Slovačku", zaključuje pomoćni trener Zvezde.

Crvena zvezda se nada da bi teren sa vještačkom travom iza južne tribine stadiona "Rajko Mitić" mogao da joj bude velika prednost u prvom meču.

"Kao i pred Banjik, očekujem da to njima bude jako zahtjevno. Ukoliko padne kiša kako se očekuje, teren će biti jako brz i mislim da je to naša prednost koju bismo mogli da iskoristimo u prvih pola sata igre i da postignemo gol na vrijeme. Poslije, kao i protiv Banjika, u poslednjih 15, 20 minuta da probamo da ostvarimo neku ozbiljniju prednost", zaključio je Janković.

Svakako, Crvenoj zvezdi će veoma značiti pomoć koju mogu da dobiju od Alekse Damjanovića i Adema Avdića, prvotimaca koji će za ovaj meč biti pozajmljeni ekipi Nenada Milijaša. Njihov doprinos mogao bi da bude ogroman, jer već imaju mnogo iskustva za svoje godine.

"Očekujem tvrdu utakmicu. Mislim da smo favoriti zbog domaćeg terena i vjerujem u pobjedu. Trenirali smo jako i odlično smo se pripremali. Najviše smo radili na posjedu i verujemo da ćemo kontrolisati utakmicu i izboriti pozitivan rezultat. Ne osjećamo nikakav pritisak, vjerujemo da će sve proći kako treba. Mnogo nam znače momci iz prvog tima i očekujem da će nam dosta pomoći", rekao je omladinac Crvene zvezde Miletić, dok je Avdić dodao: "Prije svega, jako sam motivisan pred ovu utakmicu i jedva čekam da počne. Nadam se pobjedi i dobroj igri i da ćemo proći dalje. Momci iz ekipe su svi moji drugari i prihvatili su me sjajno. Očekujem puno trčanja i duela, kao i puno golova".