logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pale dobile još jednog učesnika na Zimskim olimpijskim igrama

Pale dobile još jednog učesnika na Zimskim olimpijskim igrama

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Poslije Marka Rudića i Žane Novaković, koji su bili učesnici Zimskih olimpijskih igara u Vankuveru 2010. i Sočiju 2014. godine, Pale su dobile još jednog olimpijca.

Marko Šljivić ide na ZOI 2026 Izvor: YouTube/Screenshot

U pitanju je skijaš Marko Šljivić, koji je obezbijedio normu i nastupiće na ZOI u Milanu i Kortini d'Ampeco, koje će biti održane od 6. do 22. februara 2026. godine, prenio je portal "Palelive".

Šljivić je olimpijsku normu osigurao u austrijskom Kuthaiju, gdje je osvojio 15. mjesto u slalomu.

Na dvije slalomske trke u Austriji ostvario je ukupno vrijeme 1:41,77 minuta, tačno tri sekunde sporije od Morica Curdela iz Austrije.

Inače, najbolji alpski skijaš Bosne i Hercegovine je član skijaškog kluba Jahorina iz Pala.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

skijanje Pale zimske olimpijske igre

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC