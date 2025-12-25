Pale dobile još jednog učesnika na Zimskim olimpijskim igrama

Poslije Marka Rudića i Žane Novaković, koji su bili učesnici Zimskih olimpijskih igara u Vankuveru 2010. i Sočiju 2014. godine, Pale su dobile još jednog olimpijca.

Izvor: YouTube/Screenshot

U pitanju je skijaš Marko Šljivić, koji je obezbijedio normu i nastupiće na ZOI u Milanu i Kortini d'Ampeco, koje će biti održane od 6. do 22. februara 2026. godine, prenio je portal "Palelive".

Šljivić je olimpijsku normu osigurao u austrijskom Kuthaiju, gdje je osvojio 15. mjesto u slalomu.

Na dvije slalomske trke u Austriji ostvario je ukupno vrijeme 1:41,77 minuta, tačno tri sekunde sporije od Morica Curdela iz Austrije.

Inače, najbolji alpski skijaš Bosne i Hercegovine je član skijaškog kluba Jahorina iz Pala.

(MONDO)