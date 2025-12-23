Evropski šampion (27) pronađen mrtav! Za dva mjeseca je trebalo da nastupi na Zimskim olimpijskim igrama

Norveški biatlonac i aktuelni šampion Evrope u skijaškom trčanju Sivert Baken pronađen je mrtav u hotelskoj sobi u Italiji.

Strašne vijesti dolaze iz Italije gdje je u svojoj hotelskoj sobi u Lavaci preminuo Sivert Gutrom Baken. Ovaj biatlonac koji je 2022. godine bio osvajač prvog mjesta za "masovni start" u Svjetskom kupu.

Sivert Baken je preminuo u alpskom gradu Lavaca gdje se nalazio na pripremama za predstojeće Zimske olimpijske igre. Ranije mu je 2022. godine dijagnostifikovan miokarditis, ali je nakon godinu dana pauze ponovo krenuo da se takmiči. Sivert Baken je aktuelni šampion Evrope u skijaškom trčanju na 10 kilometara, a u svjetskom kupu je imao četiri pobjede.

"Međunarodna bijatlon federacija je duboko ožalošćena tragičnim vijestima o iznenadnoj smrti Siverta Bakena. Njegov povratak biatlonu nakon problema koje je imao donio je ogromnu radost svakome u biatlon porodici i bio je inspiracija", rekao je predsjednik Međunarodne biatlon federacije Ole Dalin.

Sivert Baken je bio u vezi sa norveškom biatlonkom Juni Arnekleiv, a ZOI za koje se spremao održaće se u Milanu i Kortini D'Ampeco. Počinju 6. a završavaju se 22. februara.

