logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evropski šampion (27) pronađen mrtav! Za dva mjeseca je trebalo da nastupi na Zimskim olimpijskim igrama

Evropski šampion (27) pronađen mrtav! Za dva mjeseca je trebalo da nastupi na Zimskim olimpijskim igrama

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Norveški biatlonac i aktuelni šampion Evrope u skijaškom trčanju Sivert Baken pronađen je mrtav u hotelskoj sobi u Italiji.

sivert baken pronadjen mrtav Izvor: Harald Deubert / imago sportfotodienst / Profimedia

Strašne vijesti dolaze iz Italije gdje je u svojoj hotelskoj sobi u Lavaci preminuo Sivert Gutrom Baken. Ovaj biatlonac koji je 2022. godine bio osvajač prvog mjesta za "masovni start" u Svjetskom kupu. 

Sivert Baken je preminuo u alpskom gradu Lavaca gdje se nalazio na pripremama za predstojeće Zimske olimpijske igre. Ranije mu je 2022. godine dijagnostifikovan miokarditis, ali je nakon godinu dana pauze ponovo krenuo da se takmiči. Sivert Baken je aktuelni šampion Evrope u skijaškom trčanju na 10 kilometara, a u svjetskom kupu je imao četiri pobjede.

"Međunarodna bijatlon federacija je duboko ožalošćena tragičnim vijestima o iznenadnoj smrti Siverta Bakena. Njegov povratak biatlonu nakon problema koje je imao donio je ogromnu radost svakome u biatlon porodici i bio je inspiracija", rekao je predsjednik Međunarodne biatlon federacije Ole Dalin.

Sivert Baken je bio u vezi sa norveškom biatlonkom Juni Arnekleiv, a ZOI za koje se spremao održaće se u Milanu i Kortini D'Ampeco. Počinju 6. a završavaju se 22. februara.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:22
Stefan Embaher pad
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

Možda će vas zanimati

Tagovi

skijaško trčanje zimske olimpijske igre

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC