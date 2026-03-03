logo
Savo Milošević prvi put u opremi Želje: "Plavi" odradili trening na "Grbavici"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Savo Milošević od danas je zvanično novi trener sarajevskog Željezničara.

Savo Milošević Izvor: Promo/FK Željezničar

Savo Milošević imaće težak zadatak da razdrma ekipu Željezničara i prekiine izuzetno loš niz igara i rezultata.

Nekadašnji selektor BiH danas je zvanično preuzeo kormilo "plavih", a nakon predstavljanja na "Grbavici" prvi put je zadužio opremu Želje i odradio trening sa prvotimcima sarajevskog kluba.

Željezničar na pobjedu u prvenstvu ne zna već 12 utakmica, a posljednji put fudbaleri sa "Grbavice" slavili su sredinom oktobra prošle godine, kada je minimalnim rezultatom poraženo Posušje (1:0).

Od tada su upisana četiri remija i čak osam poraza, dok je u međuvremenu Željezničar doživio i neuspjeh u prvom meču četvrtfinala Kupa BiH od dobojske Sloge. Jedini trijumf u 2026. godini ostvaren je protiv Slavije iz Istočnog Sarajeva, kada je u osmini finala Željezničar slavio protiv prvoligaša Srpske 4:0. Milošević je kormilo preuzeo od vršioca dužnosti šefa stručnog štaba Dine Đurbuzovića nakon neuspjeha u duelu sa Zrinjskim (1:3). Prethodno je saradnja okončana sa Slavišom Stojanovićem, dok je "plave" ove sezone vodio i Admir Adžem.

Izvor: Promo/FK Željezničar

Šta je rekao na predstavljanju?

"Osjećaj, bez obzira na situaciju, fenomenalan za mene. Biće mi čast i privilegija da budem dio kluba koji simpatišem odmalena. Rekao sam to već neki dan u jednoj izjavi, kada već nisam igrao za Želju, imaću priliku sada da predstavljam, po meni, najveći klub u Bosni i Hercegovini, kao trener", rekao je nekadašnji trener Partizana i Olimpije sarajevskim novinarima.

Nastojaće Milošević da što prije "resetuje" igrače, kako bi se sezona koliko-toliko spasila.

"Situacija, kao što i sami znate, vjerovatno bolje od mene, nije sjajna, međutim. Vjerovatno u suprotnom slučaju ne bih ni bio ovdje, tako da nećemo mnogo pričati o samoj situaciji, nego ćemo pokušati da jednim predanim radom i profesionalnošću, nas u stručnom štabu, mojom, a onda i ekipe, pokušamo da popravimo stvari koliko je to moguće do juna. Čeka jedan veliki, težak i kompleksan posao, ali na probleme i prepreke u životu sam uvijek gledao kao na izazove, a ne kao na stvari na koje treba da se žalimo ili kukamo, tako da jedva čekam da počnemo da radimo."

Izvor: Damir Hajdarbasic/Damir Hajdarbasic

Željezničar je trenutno na sredini tabele, na šestom mjestu sa 25 bodova, šest više od ekipa koje su u zoni ispadanja.

Tagovi

FK Željezničar Premijer liga BiH Savo Milošević

