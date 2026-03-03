logo
Savo Milošević predstavljen na Grbavici: "Čast mi je - simpatišem ovaj klub odmalena!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Milošević je predstavljen kao novi trener Željezničara.

Savo Milošević novi trener Željezničara Izvor: Damir Hajdarbasic/Damir Hajdarbasic

Savo Milošević predstavljen je ovog utorka kao novi trener Željezničara.

Bivši reprezentativac SRJ, SCG i Srbije, kao i nekadašnji strateg selektor BiH, stigao je u izuzetno teškom trenutku u klub sa Grbavice. Sarajevski klub ne zna za trijumf u prvenstvu još od 18. oktobra i trenutno se nalazi samo šest bodova iznad zone ispadanja, u kojoj su Sloga Meridian, sa kojom se sastaje u Doboju u narednom kolu, i Rudar Prijedor.

"Osjećaj, bez obzira na situaciju, fenomenalan za mene. Biće mi čast i privilegija da budem dio kluba koji simpatišem odmalena. Rekao sam to već neki dan u jednoj izjavi, kada već nisam igrao za Želju, imaću priliku sada da predstavljam, po meni, najveći klub u Bosni i Hercegovini, kao trener", rekao je nekadašnji trener Partizana i Olimpije sarajevskim novinarima.

Trenutna situacija u i oko kluba, ističe, za njega je izazov.

"Situacija, kao što i sami znate, vjerovatno bolje od mene, nije sjajna, međutim. Vjerovatno u suprotnom slučaju ne bih ni bio ovdje, tako da nećemo mnogo pričati o samoj situaciji, nego ćemo pokušati da jednim predanim radom i profesionalnošću, nas u stručnom štabu, mojom, a onda i ekipe, pokušamo da popravimo stvari koliko je to moguće do juna. Čeka jedan veliki, težak i kompleksan posao, ali na probleme i prepreke u životu sam uvijek gledao kao na izazove, a ne kao na stvari na koje treba da se žalimo ili kukamo, tako da jedva čekam da počnemo da radimo."

Podsjetio je Milošević da trenutna kriza nije prva ovakvog tipa u dosadašnjoj trenerskoj karijeri.

"Momci koji su došli sa mnom imaju veliku, pozitivnu energiju, imaju i znanje. Praktično u svim dosadašnjim angažmanima, dolazeći u klubove, uvijek smo zaticali velike probleme i krizu, tako da nam ovakva situacija nije nepoznata i uspijevali smo u većini slučajeva da dosta stvari popravimo i korigujemo relativno brzo, tako da se nadam da ćemo uspjeti i ovdje", zaključio je Milošević.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

