Parker smršao 4,5 kg za 10 dana, uživa u Španiji

Košarkaš Partizana Džabarti Parker koji je na pozajmici u Huventudu pokazao je nešto bolju formu nego po dolasku u Humsku.

Partizan je nedavno riješio problem "Džabari Parker". Američki košarkaš stigao je u Badalonu gdje će do kraja sezone nositi dres Huventuda, a čini se da mu je napokon stalo do igre, pošto je po dolasku u novu sredinu smanjio kilažu, a na treninzima pokazao nešto bolju formu - neočekivano, kako javljaju tamošnji mediji.

Dolazak Parkera trebalo bi da pomogne Huventudu, a u klubu vjeruju da hoće, s obzirom na to da je stigao u boljoj formi nego što se pominjalo u Partizanu. Prema riječima "L'Esportiu" Parker je posljednjih 10 dana trenirao individualno i tako smanjio kilažu, izgubivši 4,5 kilograma. Takođe, igrač koji je najveći promašaj Partizana uspješno je prošao ljekarske preglede, a potom otišao na trening i tako stavio do znanja da želi promjenu u karijeri.

"Parker je već u Badaloni i trenirao je sa novim saigračima. Jedna od pozitivnih vijesti je da je igrač stigao u boljoj fizičkoj formi nego što se pričalo u Beogradu. Nije odigrao utakmicu od 3. januara i nedostaje mu takmičarski ritam, ali je posljednjih deset dana intenzivno individualno trenirao i izgubio 4,5 kilograma", navodi se u tekstu.

"To bi moglo da znači samo jedno: izuzetno je motivisan.Ujutru je Parker obavio ljekarski pregled, a zatim odmah otišao na trening, gdje je pozdravio nove saigrače i počeo da trenira."

Poznato je i kada će Parker debitovati - na teren će izaći 8. marta protiv Granade u 21. kolu ACB lige. Navijači Huventuda već su imali priliku da pozdrave Parkera, pošto je u njegovu čast bio organizovan susret sa novim pojačanjem gdje su pristalice ovog kluba mogle da se fotografišu sa Parkerom i požele mu dobrodošlicu u klub.

