logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Parker smršao 4,5 kg za 10 dana, uživa u Španiji

Parker smršao 4,5 kg za 10 dana, uživa u Španiji

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Partizana Džabarti Parker koji je na pozajmici u Huventudu pokazao je nešto bolju formu nego po dolasku u Humsku.

Džabari Parker smršao u Španiji Izvor: Screenshot/Instagram/@penya1930

Partizan je nedavno riješio problem "Džabari Parker". Američki košarkaš stigao je u Badalonu gdje će do kraja sezone nositi dres Huventuda, a čini se da mu je napokon stalo do igre, pošto je po dolasku u novu sredinu smanjio kilažu, a na treninzima pokazao nešto bolju formu - neočekivano, kako javljaju tamošnji mediji.

Dolazak Parkera trebalo bi da pomogne Huventudu, a u klubu vjeruju da hoće, s obzirom na to da je stigao u boljoj formi nego što se pominjalo u Partizanu. Prema riječima "L'Esportiu" Parker je posljednjih 10 dana trenirao individualno i tako smanjio kilažu, izgubivši 4,5 kilograma. Takođe, igrač koji je najveći promašaj Partizana uspješno je prošao ljekarske preglede, a potom otišao na trening i tako stavio do znanja da želi promjenu u karijeri.

"Parker je već u Badaloni i trenirao je sa novim saigračima. Jedna od pozitivnih vijesti je da je igrač stigao u boljoj fizičkoj formi nego što se pričalo u Beogradu. Nije odigrao utakmicu od 3. januara i nedostaje mu takmičarski ritam, ali je posljednjih deset dana intenzivno individualno trenirao i izgubio 4,5 kilograma", navodi se u tekstu.

"To bi moglo da znači samo jedno: izuzetno je motivisan.Ujutru je Parker obavio ljekarski pregled, a zatim odmah otišao na trening, gdje je pozdravio nove saigrače i počeo da trenira."

Poznato je i kada će Parker debitovati - na teren će izaći 8. marta protiv Granade u 21. kolu ACB lige. Navijači Huventuda već su imali priliku da pozdrave Parkera, pošto je u njegovu čast bio organizovan susret sa novim pojačanjem gdje su pristalice ovog kluba mogle da se fotografišu sa Parkerom i požele mu dobrodošlicu u klub.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Džabari Parker KK Partizan Huventud

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC