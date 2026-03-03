Rud Gulit poslije derbija Premijer lige: "Grozno, više ne uživam u gledanju fudbala"

Nekadašnji reprezentativac Holandije Rud Gulit rekao je da mu se više ne gleda fudbal ako je onakav kakav smo vidjeli na susretu Arsenala i Čelsija, njegovog bivšeg kluba.

Izvor: YouTube/beIN SPORTS Asia/Screenshot

Mnogi su razočarani kvalitetom fudbala u posljednje dvije-tri godine, a slavni holandski fudbaler Rud Gulit odlučio je da digne ruke od sporta u kome je nekada gospodario. Razlog je utakmica Premijer lige, zapravo derbi 28. kola između Arsenala i Čelsija, na kome smo vidjeli tri gola - i zaista premalo fudbala.

Sva tri gola pala su poslije kornera, koje je Arsenal "hakovao" i ove sezone je već postigao rekordan broj golova, a ostatak meča bio je iza lopte i čekao kontre protiv Čelsija. Upravo to nije "sjelo" Gulitu, koji kaže da takav fudbal neće da gleda.

"Ne uživam više u gledanju fudbala", otvoreno je rekao Rud Gulit i objasnio da to nema veze sa "krcatim" kalendarom i brojem mečeva:

"Ne zato jer ga je previše, već zato što mi se ne sviđa kako se igra. Ne znam šta se događa. Gledao sam neki dan utakmicu Arsenala i Čelsija. Kakva užasna utakmica. Zaista, krajnje odvratno. Bilo je to grozno za gledati. Nadam se da takve utakmice neće postati trend".

Kako objašnjava Rud Gulit, razlog što je fudbal loš leži u činjenici da ga sada igraju "trkači", a ne majstori kako je to nekada bilo, zbog čega smatra da se pretvorio u dosadan sport.

"Svi mogu da trče, ali očajnički nam nedostaje igrača koji mogu nekoga da nadigraju. Gdje je tu onda zabava? Šteta je da gubim vrijeme da gledam utakmice, a ne uživam u njima. Čini mi se kao da svi igrači samo slušaju naređenja svojih trenera i smeta mi to", naglasio je Holanđanin.

S obzirom na to da je Gulit ovo ispričao tokom emisije na "Ziggo Sport" televiziji u Holandiji, gdje se komentarisala Premijer liga, istakao je da u Engleskoj još postoje fudbaleri zbog kojih vrijedi upaliti utakmicu.

"Vidio sam jednog igrača koji mi se svidio. To je Krisensio Samervil. Igra fantastično. Voli da dribla i dobija ovacije za to. Zabavan je i nedostaje nam takvih igrača, koji imaju onu stvar", hvalio je Gulit mladog holandskog fudbalera koji ove sezone igra za Vest Hem i zabilježio je šest golova i četiri asistencije.

