Borac m:tel ide na "vruće" gostovanje u Maglaj, Mikić poručio: Imamo kvalitet i samopouzdanje da ostvarimo pobjedu!

Igrači u crveno-plavim dresovima idu na jedno od najtežih gostovanja u ligi.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Pred rukometašima Borca m:tel je novi gostujući ispit u Premijer ligi BiH.

Poslije odlične partije, ali i minimalnog poraza u susretu sa Izviđačem (36:35), banjalučki tim će na pobjednički kolosijek pokušati da se vrati u Maglaju, u duelu sa istoimenim domaćinom, u okviru 17. premijerligaškog kola.

Meč se igra u subotu sa početkom u 19.00 časova, a crveno-plavi ga dočekuju kao četvrtoplasirani tim prvenstva, uz bod manje od drugoplaisrane dobojske Sloge.

"Ova dva dana smo podredili oporavku ekipe, s obzirom na to da je bilo prezahtjevna utakmica i nezgodno putovanje u Ljubuški, koje je trajalo duže nego obično. Zato smo se potrudili da kondicioni trener napravi sve što je neophodno kako bi ekipa bila što je moguće svježija. Večeras imamo još jedan trening, juče smo imali samo teretanu i video. Spremamo se taktički za Maglaj, ono što nam ide u prilog je to što smo ih gledali kad smo spremali utakmicu sa Bosnom Visokom", rekao je trener Borca m:tel Mirko Mikić za zvanični sajt kluba, istakavši:

"Igramo dobro uz nekoliko stvari koje je potrebno korigovati u odnosu na Ljubuški. Imamo i dalje samopouzdanje, mislim da imamo kvalitet da napravimo dobar rezultat u Maglaju. Idemo optimistično na to činjenično nezgodno gostovanje za svakog protivnika, pa i za nas. Spremaćemo se malo više nego obično, možda malo više na taj pritisak sa tribina", rekao je Mikić, dotakavši se i igračkog kadra kojim raspolaže za ovaj duel.

"Nikša Petrović, poznato je od ranije, sigurno neće igrati. Čekamo da vidimo još večeras šta će biti sa Draganićem, ali nisu povoljne prognoze medicinskog tima. Ljekari su rekli da će preskočiti i ovu utakmicu. Od ostalih se niko dodatno nije žalio, tako da bi trebalo da budu u sastavu", zaključio je Mikić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)