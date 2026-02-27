Zvezdi treba čudo za direktan plasman u Ligu šampiona!

Fudbaleri Crvene zvezde "pokvarili" svoje šanse da obezbijede direktan plasman u Ligu šampiona naredne sezone.

Crvena zvezda je završila svoju evropsku avanturu, ispadanjem od Lila u baražu za osminu finala Lige Evrope. To znači da tim Dejana Stankovića više neće moći da popravlja koeficijent, koji je presudan faktor kada se bude gledalo koji aktuelni šampioni će naredne sezone preskočiti kvalifikacije i direktno se plasirati u Ligu šampiona. Male su šanse da to bude Crvena zvezda, ukoliko osvoji Superligu.

Prije samo nekoliko dana pisali smo o direktnom plasmanu Crvene zvezde u Ligu šampiona, ali su se u međuvremenu promijenile okolnosti - Zvezda je imala dobar rezultat iz prvog meča, koji nije uspjela da odbrani na svom terenu. To znači i da neće napredovati na listi, odnosno da ostaje sedmoplasirani tim u redu za mjesto u ligaškoj fazi Lige šampiona naredne sezone.

Ispred aktuelnog šampiona Srbije i trenutnog lidera Superlige nalaze se Olimpijakos, Rendžers, Kopenhagen, Šahtjor, Ferencvaroš i PAOK. Da bi Crvenoj zvezdi pripalo mjesto koje mora da se rasporedi ukoliko Ligu šampiona osvoji tim koji se u takmičenje plasirao kroz domaće prvenstvo - što je redovno slučaj - nijedan od šest nabrojanih timova na smije da osvoji titulu.

Jednostavno je, zar ne? Crvena zvezda će željeti da osvoji titulu u Superligi Srbije, a uz to će morati da joj se poklope rezultati u nekoliko evropskih liga. U ovom trenutku, to uopšte ne djeluje realno i jasno je da bi Crvena zvezda imala daleko veće šanse da je eliminisala Lil, pa u narednim rundama Lige Evrope dodatno popravljala svoj koeficijent. Od timova koji se bore za ovu poziciju u evropskim takmičenjima su još Šahtjor, Ferencvaroš i Mitjiland, koji bi mogao da pretekne crveno-bijele.

Da bi srpski tim bio prvi na listi šampiona koji nemaju direktan plasman u Ligu šampiona, pa da bi mu to mjesto bilo dodeljeno na kraju aktuelne sezone, moraće da se poklope rezultati u čak pet liga. Neki od tih ishoda su sasvim realni, a neki djeluju gotovo nezamislivo, što je veliki problem za crveno-bele.

Pre svega, AEK iz Atine koji predvodi Marko Nikolić, a za koji igraju Marko Grujić, Mijat Gaćinović i Luka Jović morao bi da osvoji titulu u Grčkoj. To bi izbacilo iz konkurencije prvoplasirani Olimpijakos, ali i šestoplasirani PAOK, pa bi Crvena zvezda imala dva rivala manje u borbi za Ligu šampiona.

Dalje, potrebno je da Harts ili Seltik osvoje titulu u Škotskoj, što nije nerealan scenario jer je Rendžers u najlošijem položaju od sva tri tima koji se bore za trofej. Sa druge strane, Kopenhagen je na sredini tabele u Danskoj i on nema priliku da se bori za titulu, što su odlične vijesti za Crvenu zvezdu. Ipak, u Danskoj bi do titule mogao Mitjiland, što ne odgovara srpskom timu pa će Zvezda navijati ili da se to ne desi ili da je danski predstavnik ne nadmaši po koeficijentu.

Na kraju, do titule ne bi smio da dođe Ferenvaroš, pa će navijači Crvene zvezde morati da navijaju za Đer koji je trenutno lider tamošnjeg prvenstva. Najteže će biti u Ukrajini, gdje su bodovno poravnati Čerkasi i Šahtjor, a Zvezdi nikako ne odgovara da tim iz Donjecka - koji je veliki favorit - postane i novi šampion.

Šta čeka Crvenu zvezdu?

Ukoliko se ne dogodi da Crvenoj zvezdi pripadne mjesto koje je rezervisano za šampiona sa najboljim koeficijentom, tim Dejana Stankovića će morati u kvalifikacije za Ligu šampiona. Po sadašnjim projekcijama, Zvezda bi kvalifikacije počela od drugog kola, a imala bi ulogu favorita zbog svega što je tokom posljednjih desetak godina uradila na međunarodnoj sceni.

Ferencvaros is the only team in UCL race that added points after 2 weeks of KO Playoff round!



They got +1.000 bonus for reaching UEL R16.



❌ Olympiacos, PAOK, Crvena zvezda, Dinamo Zagreb, Celtic, Qarabag are ALL eliminated from Europe and…pic.twitter.com/pUGLHIl2Mf — Football Meets Data (@fmeetsdata)February 26, 2026

Naravno, treba imati u vidu da će prolazak kroz tri kvalifikaciona kola biti izuzetno težak zadatak. Predviđeno je da od drugog kola kvalifikacija startuju šampioni Danske, Švajcarske, Ukrajine, Hrvatske i drugih zemalja, a neki od tih timova biće i na Zvezdinom putu do ligaške faze takmičenja.

