"Nadam se da to neće biti moj jedini derbi": Penjaroja se oglasio pred meč sa Zvezdom

Trener Partizana Đoan Penjaroja vodiće crno-bijele prvi put u vječitom derbiju protiv Crvene zvezde za vikend.

Trener Partizana Đoan Penjaroja uzbuđen je zbog vječitog derbija sa Crvenom zvezdom koji je na programu za tri dana u ABA ligi. Crno-bijeli su trenutno u dobroj formi, vezali su tri pobjede u Evroligi, ali raspored u ovom dijelu sezone im je jako zahtjevan. Španski stručnjak će po prvi put bio dio srpskog spektakla i očekuje sjajnu utakmicu.

U izjavi za "Arena sport" je prvo sumirao utiske sa meča u Parizu i još jednom nahvalio svoje igrače.

"Moji igrači su danas igrali jako dobro, posebno u drugom poluvremenu, naravno hvala navijačima koji su napravili sjajnu atmposferu i pogurali nas do pobjede."

Donekle je i sam najavio da mogu da se revanširaju francuskom timu za poraz u Beogradu.

"Mislim da možemo da pobijedimo svaku utakmicu, ali nije lako. Poslije 48 sati i teške utakmice u Beogradu, posebno što Pariz igra sa dosta energije i jako je teško takmičiti se sa njima. Velika pobjeda za nas, srećan sam prije svega zbog svojih igrača, naravno i zbog navijača koji nam daju dodatnu motivaciju".

Za tri dana ih čeka derbi u ABA ligi, da li je spreman za debi?

"Ne znam", rekao je Penjaroja uz osmijeh i nastavio:

"Biće sjajna atmosfera, odlična utakmica, spreman sam da se takmičim, uzbuđen sam, nadam se da neće biti jedina utakmica protiv Zvezde koju ću voditi, nego da će ih biti više do kraja sezone", rekao je Španac.

