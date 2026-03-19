logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Statistika ne pokazuje koliko je važan": Đoan Penjaroja se poklonio igraču Partizana

Autor Dragan Šutvić
0

Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je utiske poslije pobjede protiv Pariza.

Đoan Penjaroja hvali Nika Kalatesa poslije utakmice Pariz Partizan Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaši Partizana uspjeli su da vežu tri pobjede u Evroligi, a trener crno-bijelih Đoan Penjaroja je posebno nahvalio iskusnog pleja Nika Kalatesa poslije utakmice. Grk je postigao dabl-dabl učinak od 12 poena i 10 skokova i poveo beogradski tim ka pobjedi.

"Želim da čestitam svojim igračima i da se zahvalim navijačima, ovo je veoma važna pobjeda za nas. Poslije samo 48 sati smo morali da pripremimo meč sa Parizom, igrali smo sjajan posao u odbrani i napadu. Posebno sam zadovoljan kako smo igrali u drugom poluvremenu. Dobro smo igrali u tranziciji i kontrolisali smo skok. Srećan sam zbog tima, nije bilo lako pobijediti Pariz", rekao je Penjaroja na konferenciji za medije.

Upitan je o nevjerovatnoj partiji Nika Kalatesa.

"To je Nik Kalates. On je jedan od najboljih igrača i najvažnijih u posljednjih 15 godina u Evropi. Jako mi je važno što imam igrača kao što je Nik u timu. Mnogo nam znači, njegovo iskustvo i pogotovo večeras. Mnogo puta statistika ne pokazuje kako igra Nik Kalates i koliko je važan za tim".

Crno-bijeli su imali veliku podršku navijača u Parizu, praktično su igrali kao na domaćem terenu.

"Mnogo znam je značila podrška navijača večeras. Posebno nam daju motivaciju kada ne igramo kod kuće. Daju nam ekstra energiju, bili su uz nas u najtežim momentima i hvala im na tome".

Pogledajte

01:00
Bruno Fernando izlazi sa terena
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC