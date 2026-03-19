"Statistika ne pokazuje koliko je važan": Đoan Penjaroja se poklonio igraču Partizana

Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je utiske poslije pobjede protiv Pariza.

Košarkaši Partizana uspjeli su da vežu tri pobjede u Evroligi, a trener crno-bijelih Đoan Penjaroja je posebno nahvalio iskusnog pleja Nika Kalatesa poslije utakmice. Grk je postigao dabl-dabl učinak od 12 poena i 10 skokova i poveo beogradski tim ka pobjedi.

"Želim da čestitam svojim igračima i da se zahvalim navijačima, ovo je veoma važna pobjeda za nas. Poslije samo 48 sati smo morali da pripremimo meč sa Parizom, igrali smo sjajan posao u odbrani i napadu. Posebno sam zadovoljan kako smo igrali u drugom poluvremenu. Dobro smo igrali u tranziciji i kontrolisali smo skok. Srećan sam zbog tima, nije bilo lako pobijediti Pariz", rekao je Penjaroja na konferenciji za medije.

Upitan je o nevjerovatnoj partiji Nika Kalatesa.

"To je Nik Kalates. On je jedan od najboljih igrača i najvažnijih u posljednjih 15 godina u Evropi. Jako mi je važno što imam igrača kao što je Nik u timu. Mnogo nam znači, njegovo iskustvo i pogotovo večeras. Mnogo puta statistika ne pokazuje kako igra Nik Kalates i koliko je važan za tim".

Crno-bijeli su imali veliku podršku navijača u Parizu, praktično su igrali kao na domaćem terenu.

"Mnogo znam je značila podrška navijača večeras. Posebno nam daju motivaciju kada ne igramo kod kuće. Daju nam ekstra energiju, bili su uz nas u najtežim momentima i hvala im na tome".

