logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bruno Fernando se povrijedio pred vječiti derbi

Bruno Fernando se povrijedio pred vječiti derbi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Partizan je odigrao odlično u Parizu, ali je na dva i po minuta do kraja Bruno Fernando morao napolje zbog povrede.

Bruno Fernando se povrijedio na utakmici Pariz Partizan Izvor: Arena 1 premium/Printscreen

Košarkaši Partizana savladali su Pariz 90:81 i tako upisali treći uzastopni trijumf u Evroligi, a peti ukupno u svim takmičenjima. Ipak imao je zbog čega da bude i zabrinut trener Đoan Penjaroja.

Na dva i po minuta do kraja meča on je morao da izvede iz igre svog prvog centra Bruna Fernanda koji je nezgodno doskočio i djeluje da je imao problem sa zglobom jedne noge. Do kraja utakmice na terenu je ostao na ovom meču sjajni Tonje Džekiri, ali sada čekamo da vidimo da li će i u koliko španski stručnjak koći da računa na centra iz Angole u vječitom derbiju u nedjelju. Pogledajte momenat kada je izašao iz igre:

Pogledajte

01:00
Bruno Fernando izlazi sa terena
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Centar iz Angole je već nekoliko mečeva igrao rovit, a na ovom je igrao 14 i po minuta. Upisao je 4 poena i 5 skokova, ali se nešto slabija partija nije osjetila zbog 15 poena, 6 skokova i 3 asistencije Tonjea Džekirija. 

Sada čekamo da vidimo da li će do nedjelje biti spreman za vječiti derbi sa Crvenom zvezdom u ABA ligi. Svakako Partizan osim Džekirija ima Alekseja Pokuševskog i Dilana Osetkovskog koji mogu da pokriju poziciju centra, ali biće crno-bijeli mnogo jači uz Fernanda na parketu.

Pogledajte

00:27
Vikaš Doraso pred meč Partizana i Pariza
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Bruno Fernando košarka Evroliga KK Pariz KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC