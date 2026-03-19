Bruno Fernando se povrijedio pred vječiti derbi

Partizan je odigrao odlično u Parizu, ali je na dva i po minuta do kraja Bruno Fernando morao napolje zbog povrede.

Izvor: Arena 1 premium/Printscreen

Košarkaši Partizana savladali su Pariz 90:81 i tako upisali treći uzastopni trijumf u Evroligi, a peti ukupno u svim takmičenjima. Ipak imao je zbog čega da bude i zabrinut trener Đoan Penjaroja.

Na dva i po minuta do kraja meča on je morao da izvede iz igre svog prvog centra Bruna Fernanda koji je nezgodno doskočio i djeluje da je imao problem sa zglobom jedne noge. Do kraja utakmice na terenu je ostao na ovom meču sjajni Tonje Džekiri, ali sada čekamo da vidimo da li će i u koliko španski stručnjak koći da računa na centra iz Angole u vječitom derbiju u nedjelju. Pogledajte momenat kada je izašao iz igre:

Pogledajte 01:00 Bruno Fernando izlazi sa terena Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Centar iz Angole je već nekoliko mečeva igrao rovit, a na ovom je igrao 14 i po minuta. Upisao je 4 poena i 5 skokova, ali se nešto slabija partija nije osjetila zbog 15 poena, 6 skokova i 3 asistencije Tonjea Džekirija.

Sada čekamo da vidimo da li će do nedjelje biti spreman za vječiti derbi sa Crvenom zvezdom u ABA ligi. Svakako Partizan osim Džekirija ima Alekseja Pokuševskog i Dilana Osetkovskog koji mogu da pokriju poziciju centra, ali biće crno-bijeli mnogo jači uz Fernanda na parketu.