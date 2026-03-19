Nekad mijenjao Zidana, a sad došao na utakmicu Partizana: Prepoznajete li vezistu koga je Francuska mrzila?

Vikaš Doraso, jedan od najkontroverznijih fudbalera Francuske u svoje vrijeme, pojavio se na utakmici Partizana i Pariza u Evroligi.

Partizan je došao u Pariz da igra meč Evrolige, a pred početak utakmice jedan čuveni fudbaler se pojavio pred početak meča. Čast da upali svjetla u hali pred početak predstavljanja igrača imao je Vikaš Doraso.

Ovaj sada 53-godišnjak imao je sjajnu fudbalsku karijeru, a poslije je imao možda i još impresivniju biografiju nego na samom fudbalskom terenu.

Njegovi korijeni su iz Indije i preci Vikaša Dorasoa su prije više od vijeka iz Indije stigli na Mauricijus. Vikašovi roditelji su stigli u Normandiju pa je Vikaš 1973. rođen u Harflou, a fudbale je počeo da igra u Avru. U njihovoj akademiji ponikao je i recimo Damijen Le Talek, ali i brojni velikani poput Karlosa Kameija, Pola Pogbe, Stiva Mandande, Lasane Dijare, Dimitrija Pajea. Rijada Mareza...

Počeo je da igra u prvom tumu 1993. godine i već godinu dana kasnije debitovao je za U21 tim Francuske. Stigao je 1996. do Olimpijskih igara,.a nakon pet godina u Avru potpisao je za Lion 1998.

Tu je došao do mjesta u A reprezentaciji Francuske, ali je promašio Svjetsko prvenstvo 1998. na kome su Francuzi postali prvaci svijeta. Sa Lionom je na kraju osvojio dvije titule, jedan kup i dva superkupa, a klub ga je čak i pozajmio Bordou gdje je osvojio Liga kup. Nakon toga je odigrao sezonu u Milanu, a zatim jednu u PSŽ-u da bi u Livornu završio karijeru

Sa reprezentacijom je osvojio srebro Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. godine, a to iskustvo je kasnije pretočio u dokumentarac pod nazivom "Izmjena". To mu je i zapečatilo karijeru pošto ga je selektor Rajmond Domenek ucijenio da ne objavi film. Ipak je to uradio, a nakon toga mirno rekao: "Više me ne zanima da igram za reprezentaciju."

Doraso je na pripremnom meču za taj Mundijal zamijenio Zinedina Zidana u duelu sa Meksikom, a kada su ga pitali šta misli o navijačima koji zvižde izdigao se iznad situacije i rekao: "Branim ljude koji me mrze i zvižde mi jer su to mase, ljudi koji su došli sa dna kao i ja".

Na kraju je na tom Svjetskom prvenstvu samo zamijenio Silvana Viltora u 84. minutu meča sa Švajcarskom u grupi, a Rejmon Domenek nije želio da njegov dokumentarac izađe na vidjelo jer je u njemu Doraso o selektoru rekao svašta.

"Dvije godine me je trenirao da se popnem na planinu, a onog dana kada sam uspio da se popnem on je izabrao komšijinog sina."

Nije to bio kraj pošto je na kraju čak i rekao da je film koji je snimao u tajnosti jedina smislena stvar koju je uradio na Mundijalu.

"Dosta mi je Njemačke, pitam se zašto sam došao osim da snimim film jer mi je Svjetsko prvenstvo krenulo po zlu. Prije tri dana protiv Španije mi se plakalo. Ja nisam navijač, nisam gledalac, ja sam fudbaler, a fudbal ne igram", rekao je pred kamerama TV ekipa.

Poslije fudbalske karijere je prvo bio stručni konsultant L'Ekipa, a zatim je glumio u jednom filmu. Uspio je da do sada napiše četiri knjige i scenario za jedan grafički roman, a bavio se i politikom na lokalu u Parizu. Kratko vrijeme je bio i predsjednik jednog niželigaškog kluba.

Ipak odmah nakon fudbalske karijere našao je drugu karijeru u kojoj se obogatio. Postao je profesionalni pokeraš i sa zaradom od 527.453 dolara je među 150 najboljih francuskih pokeraša svih vremena.