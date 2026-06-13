Meksiko 16 godina čekao na osvetu: Ovaj ples je so na ranu rivala sa Mundijala

Hulijan Kinjones je uspio da postigne prvi gol na Svjetskom prvenstvu, a osim toga je i proslavio na isti način kao Sipive Šabalala prije 16 godina.

Izvor: X/DAZN_IT/Printscreen

Osveta je najbolja kada se služi hladna, to bi vam sada sigurno rekao Hulijan Kinjones. Reprezentativac Meksika koji je kao punoljetan došao u tu zemlju iz rodne Kolumbije i koji je nastupao za Kolumbiju u mlađim kategorijama dobro je zapamtio otvaranje Svjetskog prvenstva 2010. godine.

Pošto je rođen 1997. godine imao je tada samo 13 godina, ali dobro se sjeća gola Sipivea Šabalale sa otvaranja Mundijala kada je Južna Afrika savladala Meksiko. Sada su Meksiko i Južna Afrika otvorili Mundijal 16 godina kasnije, a Hulijan Kinjones je dao prvi goi na meču.

Na kraju je pogotkom Raula Himeneza Meksiko pobijedio 2:0, a Kinjones je kod prvog postignutog gola iskopirao slavlje Sipivea Šabalale od prije 16 godina. Pogledajte:

when i say im a patient hater this is what i meanpic.twitter.com/D3khubBJRh — mari (@fcmareee)June 12, 2026

Meksiko je započeo sa tri boda, i sada ih čeka duel sa Južnom Korejom koja je u prvom meču poslije preokreta dobila Češku. Što se tiče Južnoafrikanaca, djeluje da je njima naredni meč sa Česima eliminacioni, ko tu izgubi imaće minimalne šanse da prođe dalje.