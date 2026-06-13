Tjeri Anri zbog Srpkinje iz Sarajeva slavio gol Jove Lukića

Tjeri Anri je oženjen Srpkinjom iz Sarajeva, pa je zbog toga vrlo dobro izgovara naše riječi i navija za Bosnu i Hercegovinu na Mundijalu.

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Sjećamo se da je prije nekoliko godina u studiju Tjeri Anri ubedljivo najbolje prošao u društvu Mike Ričardsa i Džejmija Karagera kada im je traženo da izgovore"Crvena zvezda". Sada je cijela Amerika vidjela kako u uživo prenosu pjeva hit Dubioze Kolektiv sa Zlatanom Ibrahimovićem. A uz to je javno rekao da navija za Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom prvenstvu!

"Na primjer, Bosna je uspjela da slavi nakon pobjede protiv Italije i proslava u zemlji je bila nevjerovatna. Ja ih pratim jer su mi djeca polu Bosanci. Samo da vam to kažem. Hajde naprijed Bosna", rekao je Tjeri Anri.

Razlog za to je njegova supruga Andrea Rajačić. Srpkinja rođena u Sarajevu 1986. godine od oca Nebojše uglednog plastičnog hirurga i majke Tatjane koja je bila profesorka ruskog, osvojila je srce jednog od najboljih fudbalera svih vremena.

"Svu šalu na stranu, uvijek je lijepo vidjeti da jedna mala država slavi, kao Bosna i Hercegovina na ovom Svjetskom prvenstvu", rekao je Anri u studiju.

Kako se rodila ljubav?

Andrea je odrasla u Kuvajtu gdje je njen otac radio. školovala se u Sjedinjenim Američkim Državama, a tokom jedne posjete Španiji rodila se ljubav između ovog srećnog para. Uspjeli su da sklone svoj privatni život daleko od javnosti, pa se malo toga zna osim da se pojavljuju zajedno ponekad na bitnim svečanostima. Vidjeli smo ih zajedno na Vimbldonu, ali su zajedno dolazili i u Sarajevo.

Tjeri Anri je u vrijeme kada je upoznao Andreu već bio u braku, ali je tadašnju suprugu manekenku Kler Meri ostavio i vjenčao se sa Andreom 2011. Sa njom ima troje djece, za koje kaže: "Nećemo se puno baviti ovim pitanjem, ali znam zašto sve to zanima. Moja djeca su i Bosanci i Hercegovci i Francuzi. Dolazio sam i prije u BiH, a i večeras najvjerovatnije treba da odem kod svekra i svekrve, ali želio bih da ostanem na tome", rekao je Anri kada je sa mladom selekcijom Francuske dolazio u Sarajevo.

Šta kaže Andrea?

Nije se mnogo pojavljivala u javnsoti i vrlo malo je intervjua dala, a u retkom pojavljivanju je rekla da ne želi da bude u centru pažnje i da joj je jasno koliko ljudi poput njenog supruga moraju da budu na oprezu.

"Osoba sam koja jako drži do privatnosti i ne bih željela istupati s bilo kakvim izjavama. Znate i sami kako je s osobama poput Tjerija i pod kakvim su pritiskom javne osobe. Oboje se slažemo u tome da ne iznosimo detalje o našoj vezi. Istina je da smo u vezi oko godinu dana i da smo se upoznali u Španiji. Nisam se nikada bavila manekenstvom iako se to vrti po medijima, nego sam u Americi završila menadžment. Više od toga, posebno sada, ne bih željela otkrivati. Možda promijenim mišljenje nakon nekog vremena, ali zasad je tako", rekla je ona 2012. za "Jutarnji list".

(MONDO, N.L.)