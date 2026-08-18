logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fudbaler porijeklom iz BiH izbio Dinamu iz ruku Ligu šampiona

Fudbaler porijeklom iz BiH izbio Dinamu iz ruku Ligu šampiona

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Dinamo Zagreb ispustio vođstvo 2:0 protiv Vikinga i na kraju umalo izgubio (2:2).

Fudbaler porijeklom iz BiH izbio Dinamu iz ruku Ligu šampiona Izvor: Igor Kupljenik / Zuma Press / Profimedia

Dinamo Zagreb odigrao je neriješeno protiv Vikinga iz Norveške na svom terenu, 2:2, u utakmici u kojoj je ispustio prednost 2:0. Golovima Diona Belja i Matea Lisice, šampion Hrvatske bio je praktično jednom nogom u Ligi šampiona već u 10. minutu utakmice, ali su se gosti iz Skandinavije brzo oporavili od početnog šoka.

Najprije je sjajnim udarcem "spoljnom" Peter Kristijansen u 26. minutu smanjio rezultat na 2:1, a onda je na "Maksimiru" zavladao muk kada je za 2:2 pogodio Zlatko Tripić (33), Norvežanin rođen u Rijeci, a izbjegao sa porodicom iz BiH. Sa "desetkom" na leđima dao je jedan od najvažnijih golova u karijeri i potpuno šokirao Dinamo. Utakmica je od tog trenutka postala ravnopravna, a gosti su u završnici umalo postigli i gol za 2:3, samo da je Kristijansenovo dodavanje ka saigraču u petercu bilo za koji milimetar preciznije.

Bio je to meč u kojem su navijači Dinamo Zagreba "Bed blu bojsi" zapalili veliki broj baklji slaveći svoj 40. rođendan, što će klub sigurno koštati značajnu svotu novca kada stigne kazna UEFA zbog pirotehnike.

Revanš u Norveškoj na Lise areni u Stavangeru zakazan je za narednu srijedu 26. avgusta, od 21 sat.

Bonus video:

Pogledajte

00:43
Luka Stojković gol za Dinamo
Izvor: Arena sport 7
Izvor: Arena sport 7

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dinamo Zagreb

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC