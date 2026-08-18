Fudbaler porijeklom iz BiH izbio Dinamu iz ruku Ligu šampiona

Dinamo Zagreb ispustio vođstvo 2:0 protiv Vikinga i na kraju umalo izgubio (2:2).

Izvor: Igor Kupljenik / Zuma Press / Profimedia

Dinamo Zagreb odigrao je neriješeno protiv Vikinga iz Norveške na svom terenu, 2:2, u utakmici u kojoj je ispustio prednost 2:0. Golovima Diona Belja i Matea Lisice, šampion Hrvatske bio je praktično jednom nogom u Ligi šampiona već u 10. minutu utakmice, ali su se gosti iz Skandinavije brzo oporavili od početnog šoka.

Najprije je sjajnim udarcem "spoljnom" Peter Kristijansen u 26. minutu smanjio rezultat na 2:1, a onda je na "Maksimiru" zavladao muk kada je za 2:2 pogodio Zlatko Tripić (33), Norvežanin rođen u Rijeci, a izbjegao sa porodicom iz BiH. Sa "desetkom" na leđima dao je jedan od najvažnijih golova u karijeri i potpuno šokirao Dinamo. Utakmica je od tog trenutka postala ravnopravna, a gosti su u završnici umalo postigli i gol za 2:3, samo da je Kristijansenovo dodavanje ka saigraču u petercu bilo za koji milimetar preciznije.

Bio je to meč u kojem su navijači Dinamo Zagreba "Bed blu bojsi" zapalili veliki broj baklji slaveći svoj 40. rođendan, što će klub sigurno koštati značajnu svotu novca kada stigne kazna UEFA zbog pirotehnike.

Revanš u Norveškoj na Lise areni u Stavangeru zakazan je za narednu srijedu 26. avgusta, od 21 sat.

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Pogledajte 00:43 Luka Stojković gol za Dinamo Izvor: Arena sport 7 Izvor: Arena sport 7

(MONDO)