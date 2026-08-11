Grmilo "Slava Ukrajini" u Ligi šampiona: Hrvati i Litvanci zajedno zapjevali

Navijači Dinama iz Zagreba i Kauno Žalgirisa zajedno su pevali slogan "Slava Ukrajini" na meču kvalifikacija za Ligu šampiona na Baltiku.

Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Dinamo iz Zagreba je rutinski prošao u plejof kvalfiikacija za Ligu šampiona nakon pobjede 2:1 nad Kauno Žalgirisom u gostima, a na tom meču se više pričalo o navijačima. Poslije 5:0 u Zagrebu bilo je jasno da Litvanci nemaju nikakve šanse, a Bed Blu Bojsi su se potrudili da cijela Evropa priča o njima.

Navijači Dinama otišli su na Baltik i tamo su zajedno sa svojim rivalima pjevali "Slava Ukrajini". Jedna tribina je vikala "Slava", druga "Ukrajini" tokom meča, a na tribini na kojoj su bili navijači Žalgirisa mogla je da se vidi zastava Ukrajine. Možete to poslušati ovde.

Baltički klubovi tradicionalno podržavaju Ukrajinu i to smo vidjeli na prilično ružan način kada su na nekoliko gostovanja srpskih klubova u Evroligi navijači Žalgirisa skandirali ne samo slogane podrške Ukrajini već i pogrdne slogane o Srbjji i Rusiji, a vidjeli smo i da su na tim mečevima dizane i zastave NATO pakta.

Rat u Ukrajini traje od februara 2022. godine i ne smiruje se, a sve baltičke države su na strani Ulkrajinaca, dok je to i Hrvatska kao članica Evropske Unije i NATO pakta.

Kauno Žalgiris će sada svoje takmičenje nastaviti u plejofu kvalifikacija za Ligu konferencija, dok že Dinamo sa Vikingom iz Norveške odigrati za mjesto u Ligi šampiona.

(MONDO)

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(MONDO)