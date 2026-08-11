logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Grmilo "Slava Ukrajini" u Ligi šampiona: Hrvati i Litvanci zajedno zapjevali

Grmilo "Slava Ukrajini" u Ligi šampiona: Hrvati i Litvanci zajedno zapjevali

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Navijači Dinama iz Zagreba i Kauno Žalgirisa zajedno su pevali slogan "Slava Ukrajini" na meču kvalifikacija za Ligu šampiona na Baltiku.

Hrvati I litvanci zajedno pjevali slava ukrajini Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Dinamo iz Zagreba je rutinski prošao u plejof kvalfiikacija za Ligu šampiona nakon pobjede 2:1 nad Kauno Žalgirisom u gostima, a na tom meču se više pričalo o navijačima. Poslije 5:0 u Zagrebu bilo je jasno da Litvanci nemaju nikakve šanse, a Bed Blu Bojsi su se potrudili da cijela Evropa priča o njima. 

Navijači Dinama otišli su na Baltik i tamo su zajedno sa svojim rivalima pjevali "Slava Ukrajini". Jedna tribina je vikala "Slava", druga "Ukrajini" tokom meča, a na tribini na kojoj su bili navijači Žalgirisa mogla je da se vidi zastava Ukrajine. Možete to poslušati ovde.

Baltički klubovi tradicionalno podržavaju Ukrajinu i to smo vidjeli na prilično ružan način kada su na nekoliko gostovanja srpskih klubova u Evroligi navijači Žalgirisa skandirali ne samo slogane podrške Ukrajini već i pogrdne slogane o Srbjji i Rusiji, a vidjeli smo i da su na tim mečevima dizane i zastave NATO pakta. 

Rat u Ukrajini traje od februara 2022. godine i ne smiruje se, a sve baltičke države su na strani Ulkrajinaca, dok je to i Hrvatska kao članica Evropske Unije i NATO pakta.

Kauno Žalgiris će sada svoje takmičenje nastaviti u plejofu kvalifikacija za Ligu konferencija, dok že Dinamo sa Vikingom iz Norveške odigrati za mjesto u Ligi šampiona.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

04:01
"BED BLU BOJSI NAMERNO IZBEGLI SRBIJU NA PUTU ZA ATINU?" Mršević: Sumnjam da bi to uradili u zemlji koja nije pravoslavna
Izvor: kurir teklevizija
Izvor: kurir teklevizija

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dinamo Zagreb Žalgiris Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC